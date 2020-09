O número de desempregados inscritos nos serviços públicos de emprego em Espanha aumentou em 29.780 pessoas em agosto, atingindo um total de 3.802.814, revelou esta quarta-feira o Ministério da Segurança Social espanhol.

Este incremento no número de pessoas sem trabalho é o menor num mês de agosto desde 2016, mas há mais 737.000 desempregados do que há um ano. Por outro lado, o número de pessoas inscritas na Segurança Social no último dia de agosto foi de 18.792.376, o que significa um aumento de 6.822 durante esse mês.

Trata-se do quarto aumento consecutivo do emprego após a crise provocada pela Covid-19 e o primeiro crescimento durante o mês de agosto desde que começou esta série estatística em 2001.

O Ministério da Segurança Social atribui o aumento do emprego à melhoria da atividade nos setores da saúde, hotelaria e restauração e salienta que, desde abril, o número médio mensal de membros aumentou em 333.709 pessoas.