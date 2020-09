A empresa chinesa de telecomunicações ZTE lançou na terça-feira o primeiro smartphone com uma câmara frontal que está debaixo do ecrã. Chama-se Axon 20 5G e, como diz empresa a empresa em comunicado, é “o primeiro telemóvel com um ecrã verdadeiramente de canto a canto”. A câmara escondida do ZTE tem sido anunciada pela empresa desde agosto. Para já, está só disponível na China e em pré-venda.

Além de uma câmara frontal inovadora, o Axon 20 5G, como diz o nome, é compatível com as redes de alta velocidade 5G, tem um ecrã OLED de 6,92 polegadas e uma espessura de 7,98 milimetros. A empresa afirma ainda que a câmara frontal de 32 megapíxeis está à altura das que estão disponíveis na maioria dos smartphones, só que fica debaixo do ecrã.

Nos últimos anos, de forma a dar mais espaço de ecrã aos consumidores, as empresas de smartphones têm posto debaixo do ecrã a maioria das especificações que antes ocupavam espaço frontal. Com isto, começaram a aparecer desde 2018 telemóveis com sensores de impressões digitais ou as colunas para chamadas debaixo do visor. Mesmo assim, a promessa de uma câmara frontal embutida continuava a parecer um cenário do futuro.

De acordo com a explicação da ZTE ao GSMArena, o truque para esta câmara escondida passa por uma película especial com revestimento anti-reflexo que maximiza a transparência da tela sem prejudicar a qualidade da imagem. Ao todo, o ecrã do Axon 5G tem sete camadas que consegue ser transparente, afirma a empresa. A empresa afirmou que o maior desafio para a criação deste telemóvel foi conseguir encontrar um material que tivesse estas características.

Em 2018, a Apple lançou o iPhone X com apenas um entalhe para a câmara — ou notch — no topo do ecrã. A partir daí, os ecrãs de canto a canto e até com furinhos ou peças mecânicas para a câmara frontal passaram a ser a norma. Agora, esta poderá ser a nova norma no design dos smartphones. A tecnologia que permite embutir verdadeiramente uma câmara no ecrã dos smartphones tem sido também prometida por marcas como a Oppo ou a Xiaomi.