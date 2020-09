A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, afirmou-se esta terça-feira convicto de que a Alemanha conseguirá evitar uma nova fase de confinamento, apesar do ressurgimento de novos de infeção com Covid-19 no país e nos seus vizinhos europeus.

“Estou convencido de que podemos e vamos evitar um segundo confinamento geral”, disse Altmaier em declarações aos jornalistas, numa altura em que se prevê que a recessão em 2020 na Alemanha deverá ser menos profunda do que o previsto.

O governo alemão reviu esta terça-feira a previsão conjuntural para 2020, apontando para uma quebra de 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB), menos intensa do que os -6,3% inicialmente estimados.

“A recessão no primeiro semestre foi menos forte do que receávamos e a retoma está a ser mais rápida e dinâmica do que tínhamos antecipado”, explicou o ministro. Como resultado, acrescentou, o crescimento em 2021 será ligeiramente menos intenso, com um ritmo previsto de 4,4%.

Por sua vez, o mercado de trabalho alemão parece estar a iniciar uma viragem positiva, com a taxa de desemprego no país a permanecer estável nos 6,4% em agosto, segundo os dados corrigidos de variações sazonais hoje publicados, enquanto o desemprego parcial começou a diminuir em junho.

As medidas de restrição impostas para tentar conter a pandemia estão a provocar alguma tensão na Alemanha, onde cerca de 40.000 pessoas participaram no sábado numa manifestação apelando ao “fim de todas as restrições em vigor” contra a Covid-19, à margem da qual houve uma tentativa de invasão do Reichtag, o parlamento nacional.