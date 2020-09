A 1 de abril de 2020, Harry e Meghan Markle afastaram-se oficialmente da família real britânica, deixando de lado a responsabilidade enquanto membros seniores da realeza. Menos de seis meses após a data que ficou assinalada pelo “Megxit”, expressão que entretanto se popularizou, os duques de Sussex já têm planos para ascenderem enquanto produtores na indústria de Hollywood: o The New York Times noticia que Harry e Meghan fundaram uma empresa de produção, cujo nome permanece por desvendar, e assinaram um contrato de vários anos com a plataforma de streaming Netflix.

A norte-americana Netflix, que soma 193 milhões de subscrições em todo o mundo, vai pagar ao casal para que este produza documentários, filmes, séries e até conteúdos infantis. O conteúdo em questão será exclusivo desta plataforma e, embora a duquesa tenha deixado claro que não pretende retomar a carreira enquanto atriz, é possível que tanto ela como o marido apareçam à frente das câmaras nos documentários a produzir.

Não é claro quanto dinheiro será pago ao casal e, ao meio já citado, uma porta-voz da plataforma de streaming recusou tecer comentários quanto ao tópico. Consta que nos últimos meses Harry e Meghan ter-se-ão encontrado com alguma discrição com empresas como a Disney e a Apple — a revista Variety chegou a reportar que os duques tinham até conversado com a NBCUniversal.

Em comunicado, o casal assegura que pretende criar “conteúdo que informe”, ao mesmo tempo que forneça “esperança”. Tendo em conta que Harry e Meghan são pais há relativamente pouco tempo — Archie nasceu a 6 de maio de 2019 —, o duo mostra-se particularmente interessado em criar programação de âmbito familiar. De acordo com o NYT, o casal já tem uma série animada em desenvolvimento que se focará em mulheres inspiradoras.

De referir que, em maio de 2018, era notícia que o casal Obama tinha assinado um acordo com mesma plataforma, de maneira a produzir séries, filmes e documentários.

Desde março que Harry e Meghan Markle vivem na Califórnia, nos EUA, sendo que recentemente compraram uma casa no valor de quase 15 milhões de dólares em Montecito, no condado de Santa Bárbara.