Vários chefes de Estado e de Governo em África, incluindo Umaro Sissoco Embalo, da Guiné-Bissau, enviaram mensagens de apoio ao presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, que esta terça-feira tomou posse para o segundo mandato de cinco anos.

Os líderes africanos reafirmaram o seu apoio ao Bando e à liderança de Akinwumi Adesina no início do segundo mandato, com um renovado empenho no apoio ao desenvolvimento sustentado no continente”, lê-se numa nota do BAD.

“Em mensagens de congratulações para assinalar a tomada de posse, os presidentes da Nigéria, Ruanda, Guiné, Libéria, República do Congo e Guiné-Bissau, elogiaram as intervenções do banco, especialmente a sua ajuda aos estados membros no seguimento da pandemia da Covid-19“, acrescenta-se no comunicado, que cita partes das mensagens enviadas pelos chefes de Estado.

“Também houve mensagens de solidariedade do antigo presidente da Nigéria Goodluck Jonathan e de entidades regionais, incluindo a Comissão da União Africana, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), o Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) e da Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD)”, conclui-se no texto.

No discurso de tomada de posse, o banqueiro Akinwumi Adesina defendeu um maior envolvimento do banco na definição das políticas públicas dos Estados africanos.