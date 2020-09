O presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIIC), Paulo Ribeiro, acusou esta quarta-feira os CTT — Correios de Portugal de prestarem um “mau serviço”, que tem colocado os jornais regionais numa situação “muito complicada”.

“O mau serviço que a empresa [CTT] tem vindo a prestar tem colocado os jornais regionais, sobretudo, numa situação muito complicada, porque estamos dependentes deste operador único“, defendeu Paulo Ribeiro, no final de uma audição na Assembleia da República, a propósito da discussão na especialidade da proposta de lei que transpõe a diretiva europeia respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual e a sua adaptação à evolução das realidades do mercado.

O presidente da AIIC instou os deputados da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação a debruçarem-se sobre esta questão, uma vez que o contrato de concessão do Serviço Postal Universal (SPU) termina no final do ano.

A 17 de julho, a comissão de trabalhadores dos CTT acusou a empresa de não cumprir nenhum indicador de qualidade previsto no contrato de concessão, nomeadamente a distribuição nacional domiciliária, e de “aproveitar” a pandemia para justificar incumprimentos.

No mesmo dia, os CTT repudiaram as declarações e acusaram a CT de proferir, no parlamento, declarações “genericamente infundadas e frequentemente falsas” sobre o serviço de distribuição.

No final de agosto, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) determinou a redução do preço no serviço postal universal, após os CTT terem falhado os indicadores de qualidade, uma decisão submetida a audiência prévia durante 10 dias.