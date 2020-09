A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Diferente de todas as outras, a edição número 55 da ModaLisboa marca o regresso do evento ao Parque Eduardo VII, entre os dias 7 e 11 de outubro. É lá, nos jardins e não no interior do Pavilhão Carlos Lopes, que o habitual rol de criadores de moda nacionais apresentarão as suas coleções.

Num momento marcado pela incerteza quanto à evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal, bem como pela expectativa face ao anúncio das medidas do plano de contingência do Governo, marcado para dia 7 de setembro (e com previsão de entrada em vigor a dia 15 do mesmo mês), o principal acontecimento de moda da capital prepara uma edição atípica que, desde logo, se destaca por ter quatro dias e não três, como é habitual.

Entre quinta-feira e domingo, todos os desfiles e apresentações dos criadores vão decorrer ao ar livre, nos jardins do Parque Eduardo VII. A lotação presencial será muito limitada — espera-se uma redução do público na ordem dos 80% (na última edição o evento contou com cerca de 20 mil visitantes). A ausência de desfiles noturnos é outra das novidades. Durante os quatro dias de ModaLisboa, todas as atividades irão decorrer entre as 12h e as 18h.

“No fundo, temos vários planos que podem ser acionados, até porque pode tudo mudar a partir de dia 15 de setembro, com a entrada em vigor das medidas de contingência anunciadas pelo Governo. Neste momento, o plano foi delineado com as regras vigentes. A partir daqui, vamos acompanhar diariamente a evolução das diretrizes das autoridades e da própria pandemia”, explica Manuela Oliveira, coordenadora do gabinete de imprensa e comunicação da ModaLisboa, ao Observador.

A organização elabora atualmente um plano de contingência que deverá ser submetido à aprovação da Direção-Geral da Saúde. “Uma coisa é certa: estaremos sempre aquém dos limites impostos pelas autoridades”, adiciona a responsável.

Por parte dos designers, a organização assegura não haver alterações significativas na composição do calendário, que deverá ser divulgado dentro de cerca de duas semanas. O desfile continuará a ser o formato de eleição por parte dos criadores, embora a estrutura montada a céu aberto contemple apresentações noutros formatos. Excecionalmente, a ModaLisboa optou por deixar em abertos o conteúdos das coleções — cada designer terá liberdade para apresentar propostas para o verão de 2021 ou sob qualquer outra orientação.

Os eventos paralelos não foram esquecidos. Neste momento, Fast Talks, ativações de patrocinadores e apresentações do espaço Workstation estão previstas apenas para o fim de semana e também em espaço exterior. O reforço dos canais digitais é outra das frentes. A ModaLisboa está a desenvolver uma nova aplicação e contará ainda com uma app TV, que facilitará o acesso aos desfiles, mas também a conteúdos de bastidores, fruto de uma parceria com a Altice.

Com o mote “Mais”, a ModaLisboa regressa em co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa.