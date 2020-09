O PS está a ponderar avançar com uma outra proposta de comissão de inquérito à gestão do Novo Banco, mas que abranja um período mais alargado, começando no BES, passando pela resolução, pela venda e pela gestão atual, confirmou ao Observador o deputado socialista João Paulo Correia.

“Ponderamos propôs um inquérito parlamentar à gestão destes ativos desde o tempo do BES, passando pela resolução, pela venda falhada de 2015, incluindo a venda e opções que estavam em cima da mesa e culminando em toda a gestão do Novo Banco até este ano”, diz.

Mas os socialistas fazem depender este avanço de uma análise “detalhada” da auditoria independente da Deloitte, que foi ontem entregue ao Parlamento com deveres de confidencialidade, e do acesso aos “mapas de codificação dos devedores”. Só depois disso é que decidem se avançam ou não com uma proposta autónoma de comissão de inquérito. Isto depois de o Bloco de Esquerda ter anunciado, esta manhã, que ia avançar com uma proposta de constituição de uma comissão de inquérito sobre a gestão do Novo Banco.

Para o Bloco de Esquerda, a comissão de inquérito irá permitir ao Parlamento ter acesso a uma auditoria interna do Banco de Portugal que tem sido recusada, quer pelo governador Carlos Costa, quer pelo atual governador Mário Centeno. A auditoria, para os bloquistas, é importante para “perceber a dimensão do problema original”.