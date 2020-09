Taiwan apresentou esta quarta-feira a nova capa dos seus passaportes, que destaca a designação “Taiwan”, em vez do nome oficial, “República da China”, uma herança do governo nacionalista que governou o continente chinês até 1949.

“O novo ‘design’ mantém todos os elementos do atual, mas destacamos a palavra inglesa para ‘Taiwan’ e aproximámo-la da palavra ‘passaporte’, para vincar que se trata de um passaporte taiwanês“, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, em conferência de imprensa. As autoridades da ilha pretendem assim sublinhar a sua separação do Governo de Pequim, que reivindica a soberania da ilha e ameaça usar a força caso o território declare independência. Segundo Wu, as mudanças respondem a uma resolução parlamentar que defendia o destaque da palavra “Taiwan” para que tivesse mais presença do que a palavra “China”.

Cerca de 170 países em todo o mundo têm programas de isenção de visto para cidadãos taiwaneses, incluindo o Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá ou países membros da União Europeia. China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.