O amor e a loucura de Medeia, para mostrar que os clássicos não têm prazo de validade

Encolhida dentro de um casulo no centro das ruínas do Teatro Romano de Lisboa, Medeia ouve a sua história ser relatada pela tia, a feiticeira Circe. Todos os crimes que cometeu são expostos, e Medeia geme, sabendo que o homem por quem os cometeu, Jasão, capitão dos Argonautas, a abandonou por outra. “A única coisa que fiz foi ser dedicada àquele que amo”, declara às mulheres de Corinto, justificando assim o assassínio e esquartejamento do irmão, a morte do rei Pélias às mãos das suas próprias filhas, por ela enganadas, e todos os atos terríveis que ainda não realizou, mas que planeia realizar. O texto da peça homónima, que a partir desta quarta-feira ficará em exibição no Teatro Romano, não a julga — esse julgamento cabe a quem, do lado da plateia, a ouve expor a sua causa.

Na mitologia clássica, existem poucas personagens mais controversas do que a filha do rei Eetes da Cólquida, conhecida por ter assassinado os filhos num ato de vingança contra o marido, Jasão, que decidiu abandoná-la e casar com a filha do rei de Corinto. Esta fama deve-se sobretudo à famosa peça de Eurípedes, que se passa toda em Corinto e que procura, através de uma retrospetiva do seu passado sangrento, explicar as razões do seu estado mental e dos atos de loucura que se propõe a executar. Foi esta tragédia com mais de 2.500 anos, uma das mais famosas do dramaturgo ateniense, que serviu de base para o texto apresentado no Teatro Romano pela companhia Teatro Livre, com encenação de Beto Coville, que também participa como ator, no papel de Creonte, rei de Corinto.

Medeia é interpretado pela atriz Carla Chambel, que assume uma postura de quase acrobata nalgumas cenas (o papel é fisicamente exigente e inclui, logo no início, uma coreografia aérea). O alvo da sua paixão cega, Jasão, é Eurico Lopes; Circe é Luísa Ortigoso; Egeu é João Araújo; e o coro as atrizes Helena Veloso, Inês Oneto e Sofia Brito. As personagens da Medeia do Teatro Romano são menos do que as da tragédia de Eurípedes e o enredo teve de ser encurtado (a peça tem a duração de 1h10) — como as ruínas ficam situadas no centro de Lisboa, junto à Sé, o espetáculo tem de terminar antes das 23h –, mas a história é, na sua base, aquilo que o dramaturgo ateniense criou, com um toque moderno dado pelos figurinos quase futuristas de Valentim Quaresma, a música etérea de Davide Zaccaria e a adaptação do texto para um formato mais coloquial, “para que todas as pessoas que o vejam o entendam”.