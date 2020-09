Dentro de três dias, por esta hora, já a Festa do Avante terá sido oficialmente aberta com o discurso de Jerónimo de Sousa e os participantes estarão a habituar-se à nova versão, procurando cumprir as regras impostas pela Direção-geral da Saúde. Mas a limitação de presenças imposta pela DGS não assusta os comunistas que, ao final desta tarde, lançaram uma campanha para que todos os que possam “discordar” ou que “expressam receio” pela realização da edição deste ano da Festa comprem o bilhete.

A limitação de lugares no recinto não é, portanto, sinónimo de limitação nas vendas e a campanha lançada esta quarta-feira nas redes sociais do partido é prova disso mesmo. O PCP quer “os que concordam, discordam, criticam, elogiam, expressam receio, confiam” a “solidarizarem-se” com a Festa do Avante e a partilharem uma fotografia do bilhete nas redes sociais.

Mas há mais na publicação: o PCP apela à rejeição do “ódio fascizante”. Várias têm sido as queixas do PCP em relação à campanha que considera ter sido lançada contra o partido usando a preocupação com a Covid-19 como “máscara”.

Na segunda-feira, escrevia o partido que a “realização da Festa do Avante tem sido pretexto para uma gigantesca operação reacionária que mais que a Festa, visa atacar o PCP” e, afirmavam, “abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo”. Recordando ainda iniciativa do 1.º de maio, realizado em Lisboa ainda durante o estado de emergência e numa altura em que as viagens entre concelhos também estavam limitadas e as inúmeras vozes críticas que se fizeram então ouvir.

“Esta pulsão antidemocrática mal disfarçada fica completamente à vista quando, ao mesmo tempo que tudo fazem para impedir a realização da Festa, mentem insistindo na ideia que os festivais estão proibidos e fingem não ver o que se passa, e bem, no País: dezenas de festivais e espetáculos que se estão a realizar, ao ar livre ou em espaços fechados como o Campo Pequeno; praias cheias, incluindo com turistas estrangeiros; centros comerciais a funcionar; as atividades religiosas retomadas, nomeadamente a peregrinação de Agosto em Fátima com muitos milhares de participantes”, argumentava o PCP em comunicado.

Depois de divulgadas as recomendações da DGS e o próprio plano de contingência para a Festa, o PCP apela agora aos portugueses que não alinhem com a “fascização” e que, mesmo não tendo intenção de estar fisicamente presentes na Quinta da Atalaia, se juntem ao partido apoiando através da compra da Entrada Permanente.