A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O Santuário de Fátima iniciou um processo de reestruturação interna com o objetivo de reduzir os custos fixos. A pandemia de Covid-19 provocou uma queda acentuada nas receitas e visitas de peregrinos, obrigando o Santuário a encontrar uma solução para fazer frente à crise. O plano prevê que sejam dispensados até 50 trabalhadores, adiantou à TSF a porta-voz, Carmo Rodeia.

“O cancelamento de viagens de grupos de peregrinação e da atividade turística tiveram um impacto bastante grande na gestão económica e financeira do Santuário”, começou por explicar a responsável, adiantando que foi iniciado “um processo de reestruturação interna que visa particularmente a redução de custos fixos”.

O objetivo é sobretudo preservar a sustentabilidade do Santuário de Fátima, “sem beliscar aquela que é a sua principal missão, que é o acolhimento dos peregrinos. Desde o início da pandemia que procurámos, a todo o custo, manter todos os postos de trabalho e tudo continuaremos a fazer para que seja afetado o menor número de trabalhadores”, acrescentou a porta-voz.

O Santuário prevê, no entanto, que sejam dispensados até 5o funcionários, que “foram convidados a refletir a sua situação, negociando saídas voluntárias”, disse ainda Carmo Rodeia. A notícia originalmente divulgada pela TVI falava em 100 trabalhadores.

Apesar das dificuldades, o Santuário de Fátima registou um aumento no número de peregrinos em agosto, revelou a mesma responsável à Agência Lusa a meio do mês. Segundo Carmo Rodeia, registaram-se muitos peregrinos nos primeiros dez dias de agosto, para além de as missas dominicais terem tido “uma afluência enorme”, também devido à presença de emigrantes em Portugal.