A Câmara de Vila Velha de Ródão vai oferecer os livros de fichas de trabalho e um ‘kit’ com material escolar a todos os alunos do ensino básico residentes no concelho, anunciou esta terça-feira o município.

Em comunicado enviado à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco explica que, devido à situação de pandemia da Covid-19, este ano não terá lugar a tradicional cerimónia de abertura do ano letivo, na qual eram entregues os manuais e restante material de apoio. A Câmara adianta que os encarregados de educação devem dirigir-se à Casa de Artes e Cultura do Tejo, entre os dias 10 e 18, das 10h às 18h30, para receber os livros de fichas e os ‘kits’ de material escolar respeitantes ao seu educando. A autarquia justifica esta ação como uma forma de apoiar as famílias no início de mais um ano letivo e contribuir para o bom desempenho escolar dos alunos.

“A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão complementa a gratuitidade dos manuais escolares do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, da responsabilidade do Ministério da Educação, com a oferta a todos os alunos residentes no concelho e inscritos no Agrupamento de Escolas local dos livros de fichas de trabalho e de um ‘kit’ com material escolar”, lê-se na nota.

Para receberem gratuitamente os manuais escolares, os encarregados de educação têm de se registar na plataforma eletrónica Manuais Escolares Gratuitos (MEGA).

O município de Vila Velha de Ródão sublinha que a atribuição dos manuais escolares é da responsabilidade do Ministério da Educação e feita através de um sistema de vales, que devem depois ser trocados por manuais escolares em qualquer papelaria aderente.

Para qualquer esclarecimento, os pais e encarregados de educação devem dirigir-se aos serviços de Educação de Câmara de Vila Velha de Ródão ou utilizar o telefone 272 540 300.