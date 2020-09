Um rosto por identificar, construído em arame, ocupa o centro da parede ao fundo do palco. E logo aqui a possibilidade de leitura se espraia no infinito: quantos rostos ali fariam sentido? quanto arame prendeu, ao longo da história, rostos anónimos a quem roubaram a voz? O prólogo traz-nos um ritual de origem africana, uma dança balançada, uma memória da infância. Aurora Negra é uma criação de Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema, projeto que venceu a segunda edição da Bolsa Amélia Rey Colaço — uma bolsa de criação que visa apoiar jovens artistas ou companhias emergentes e que é uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II, do Centro Cultural Vila Flor, d’O Espaço do Tempo e do Teatro Viriato — e que agora se estreia no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, esta quinta-feira, dia 3 de setembro.

Falamos de três atrizes e criadoras negras e que há muito partilham amizade e anseios. Cleo e Naná (alcunha de Nádia Yracema) fizeram o Conservatório juntas, numa altura em que Isabél Zuaa, mais velha, já rodava filmes no Brasil e fazia parte do circuito artístico português. “Conhecíamos a Isabél de nome, era a nossa estrela, era a nossa referência, às vezes dizemos isto a brincar, mas não deixa de ser verdade, era a mulher negra que estava no Brasil a fazer filmes, era a nossa inspiração. Havia essa vontade de trabalhar com outras mulheres negras, sem dúvida”, explica Nádia.

E essa vontade está na base deste espectáculo, que começou a ser pensado há 4 anos, muito antes da candidatura a esta bolsa. “Somos seres individuais e múltiplos, no entanto há questões que nos permeiam dentro dos contextos que habitamos, esses entre-lugares, esse lugar artístico que às vezes reflete muito uma sociedade com os seus dogmas e complexidades. De repente, encontrar essa irmandade em Portugal e ser acolhida pela Cleo e pela Naná, foi muito importante. O síndrome da ‘preta única’ nos espaços de privilégio artístico é muito complexo, sentir que ali estão as minhas sistahs e que não correspondemos a nenhum estereótipo sobre a nossa imagem intelectual e física faz toda a diferença. Porque isso é uma luta, é uma luta ainda ter que dizer: ‘aquilo que achas que sou, esse preconceito que tens sobre a minha existência, está errado, não existe, porque eu não sou assim’. No fundo, ninguém tem de esperar nada de ninguém”, afirma Isabél Zuaa.