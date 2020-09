Tal como o comício de domingo (o momento político mais alto dos três dias da Festa do Avante), o discurso de abertura do Avante conta, habitualmente, com o discurso do secretário-geral do partido em palco. Sempre num espaço improvisado, mas este ano as contingências da Covid-19 não permitem que haja espaço a improvisos e a solução encontrada foi outra: Jerónimo de Sousa não estará fisicamente presente na Quinta da Atalaia no momento da abertura oficial da festa, mas todos o poderão ouvir no recinto e acompanhar a mensagem em vídeo através das redes sociais do partido na internet.

Os militantes já estão precavidos para a mudança, tendo a informação sido publicada na edição desta quinta-feira do jornal oficial do partido e esta é apenas mais uma das alterações a somar a esta versão na era Covid-19 da Festa que este ano tem a sua 44.ª edição.

Preparado no Youtube está já também o vídeo para a ligação em direto do comício de domingo. Não que seja novidade a transmissão dos comícios online, mas este ano com especial preponderância para quem receie estar presente entre os milhares de pessoas que são esperados nos próximos três dias na, alargada, Quinta da Atalaia.