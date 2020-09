Adega José de Sousa

R. de Mourão 1, Reguengos de Monsaraz; tel.: 266 502 729 / 918 269 569 (josedesousa@jmfonseca.pt)

Pelo menos desde 1878 que se produz vinho nesta propriedade. Situada no centro de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, goza de uma mais-valia particular: na propriedade existem duas adegas que refletem estilos de produção muito distintos. Se na Adega dos Potes os visitantes podem encontrar 114 talhas de barro, que dizem respeito a um método de fermentação ancestral e raro, na Adega Moderna, como o próprio nome indica, estão alojados 44 tanques de inox. Visitas guiadas a ambos os espaços fazem parte do programa de vindimas, em vigor até ao dia 12 de setembro, que inclui ainda participação nas atividades de vindima a decorrer e, caso seja essa a vontade, um almoço à maneira com direito a petiscos regionais (como gaspacho, empadas de galinha, folhados de carne, queijos e enchidos, entre outras iguarias) e vinhos da casa. Ao visitante é dada a escolher a hipótese de almoçar ou de se ficar pela prova de três vinhos acompanhados por enchidos, queijo, pão e azeite.

Programa disponível de 2 a 16 pessoas; 30 euros por pessoa sem almoço e 55 euros por pessoa com almoço incluído (condições especiais para crianças e jovens); pack família (dois adultos e duas crianças) por 72 euros, no primeiro caso, e 150 euros, no segundo. Mediante marcação prévia

Torre de Palma

Herdade de Torre de Palma; tel.: 245 038 890 / 936 004 264 (reservas@torredepalma.com)

Há duas formas de aproveitar o período nas vindimas no alentejano Torre de Palma e ambas implicam pôr a mão na massa (perdão, na uva). A proposta implica passar um dia na vinha com e sem alojamento no design hotel de cinco estrelas. Como não poderia deixar de ser, a experiência arranca nos sete hectares de vinha, local ideal para ficar a par das diferentes castas exclusivamente portuguesas aí plantadas. Segue-se a mesa de escolha, onde se selecionam as melhores uvas, e a visita à adega cujo contributo arquitetónico ficou a cargo de José Mendes Ribeiro — é também aqui que será possível fazer uma prova de mostos ou de vinhos Torre de Palma (ambos os programas incluem refeições, embora em momentos distintos, no restaurante Basilii). Refira-se que no Torre de Palma toda a produção de vinho é feita na propriedade, da colheita à mão ao engarrafamento.

Programa sem estadia por 79 euros por pessoa; programa com estadia por 628 euros para duas pessoas em quarto duplo

Herdade das Servas

São Bento do Ameixial, Estremoz; tel.: 268 322 949 (enoturismo@herdadedasservas.com)

O projeto vitivinícola da família Serrano Mira no Alentejo nunca fechou totalmente as portas: durante a pandemia a loja manteve-se aberta, muito embora as visitas e as provas de vinho tenham ficado em suspenso (já foram, entretanto, retomadas). Por altura das vindimas, a Herdade das Servas abre as portas a todos os visitantes para um programa pensado à medida. Dados os 350 hectares de vinhas próprias, que se encontram espalhados por oito núcleos distintos, não é possível participar no corte de uvas, mas nem por isso ficam a faltar propostas de atividades: visita à adega, zona de vinificação e cave de barricas, prova de quatro vinhos, pisa a pé em lagares de mármore com equipamento próprio (ou seja, botas e fato de borracha) e ainda oferta de t-shirt de vindima, diploma de participação e garrafa de vinho.

Mínimo 4 pessoas, apenas disponível para grupos em que os participantes estejam juntos, uso de máscara obrigatório; 40 euros por pessoa

Casa Relvas

Herdade da Pimenta – S. Miguel de Machede, Évora; tel.: 266 988 034 / 910 016 035 (info@casarelvas.pt)

A Casa Relvas, também no Alentejo, iniciou as vindimas a 20 de agosto, as quais decorrem até 20 de setembro. O programa de cinco horas, para grupos até 10 pessoas, engloba um passeio pela vinha, identificação de castas e análise sensorial dos bagos, grainhas e engaços, mas também a própria da vindima, a pisa a pé e a prova de mostos. A iniciativa pode ou não terminar com prova de vinhos e almoço, consoante a vontade do visitante, sendo que a oferta de uma t-shirt e de um chapéu alusivo à experiência faz parte do convite.

40 euros por pessoa sem almoço, 70 euros por pessoa com almoço; marcação com 72 horas de antecedência

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

Covas do Douro; tel.: 969 860 056 (quintanovawinetourism@amorimfamilyestates.com)

No arranque do programa “Um dia na vindima do Douro” é dado a cada um dos participantes um balde e uma tesoura, equipamento necessário para fazer a apanha manual da uva numa das 41 parcelas que existem na quinta, que é pontuada por uma mancha única de 85 hectares de vinha. Após a participação na vindima, os visitantes são encaminhados para a adega de maneira a conhecê-la de forma mais íntima e aí provar o primeiro vinho do dia. A atividade contempla ainda conhecer o Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim e uma prova de vinhos. Ao todo, são seis horas despendidas em prol do vinho e também da comida, dado o almoço no Conceitus Winery Restaurant, cujas criações gastronómicas ficam à mercê do chef André Carvalho. O dia viníco não tem, no entanto, de ficar por aqui, uma vez que é possível ficar alojado num dos 11 quartos da Winery House, recentemente remodelada.

150 euros por pessoa; preço médio de alojamento na Winery House para o mês de setembro é de 270 euros por quarto com pequeno-almoço incluído

Quintas de Melgaço

Ferreiros de Cima; tel.: 251 410 020 (enoturismo@quintasdemelgaco.pt)

Nas Quintas de Melgaço, as vindimas ganham destaque através de um programa que pretende mostrar o ciclo do vinho, a começar pela vinha e a terminar na adega e consequente prova de vinhos, sempre harmonizados com queijos e enchidos regionais. Uma vez entregues os já tradicionais kits de vindima, os visitantes são encaminhados até à vinha para aí começarem a vindimar na companhia de trabalhadores experientes (a maior parte deles são melgacenses e até parentes dos cerca de 500 membros acionistas da produtora, que tiram férias nesta altura do ano para dar o seu contributo). De seguida, os grupos encontram caminho até à adega para aí ficarem a conhecer os passos da vinificação e só então chega o momento de prova.

Experiência vindima e prova por 40 euros por pessoa (mínimo 2 pessoas); experiência vindima e piquenique por 50 euros por pessoa (mínimo 2 pessoas)

Soalheiro

Alvaredo, Melgaço; tel.: 251 416 769 (quinta@soalheiro.com)

No Soalheiro, também na região dos Vinhos Verdes, a experiência é um pouco diferente e acontece num único dia: 19 de setembro. Para sinalizar a época das vindimas, a produtora desafia os visitantes a participarem no “Dia com o Enólogo”, que arranca às 10h e consiste basicamente numa masterclass com o fazedor de vinhos da casa, isto é, António Luís Cerdeira. A ideia é convidar os participantes a provar mostos e vinhos em fermentação, mas também observar a receção das uvas na adega e o início do processo de vinificação. Na calha está também ficar a conhecer mais de perto a elasticidade daquela que é considerada a casta rainha de Monção e Melgaço — falamos, pois, do Alvarinho (provas incluídas). A experiência termina com um almoço servido na Quinta da Folga, que terá como foco a gastronomia de Melgaço, incluindo o fumeiro tradicional.

125 euros por pessoa; número limitado de participantes