A discoteca lisboeta Lux-Frágil vai voltar a funcionar a partir deste fim de semana, com lugares sentados e música pelos DJ residentes mas sem pista de dança, o que marca o regresso à atividade de um dos principais espaços noturnos da capital desde o encerramento obrigatório em meados de março devido ao novo coronavírus. O anúncio oficial da reabertura foi feito nesta quinta-feira à tarde, através de um comunicado nas páginas do Lux no Facebook e Instagram, onde se liam duas frases fortes: “Transformar o ‘novo normal’ no novo urgente” e “é permitido permitir”.

“Queremos abrir as portas e concretizar no escuro da pista a boca de um palco. Sim, vamos fazer espetáculos; concertos, performances, DJ sets, live acts, teatro, cinema, o que nos apetecer”, referia o comunicado. A data concreta de reabertuta não estava indicada, mas o Observador confirmou-a junto dos responsáveis pela discoteca.

Tal como é comum nas iniciativas do clube de Santa Apolónia, esta também já tem um nome: “Entre-Abertura”. A partir de sexta-feira à noite, a pista de dança vai estar encerrada e o bar e o terraço terão cadeiras e mesas para que o público circule o menos possível e mantenha a distância, como mandam as regras da Direção-Geral da Saúde e do Governo. Haverá empregados de mesa, evitando que as pessoas se acumulem junto ao balcão. A lotação máxima não foi divulgada.

As discotecas podem funcionar desde 1 de agosto como se fossem cafés ou pastelarias e desde que as respetivas pistas de dança “permaneçam inutilizáveis”, decidiu o Governo a 30 de julho, o que tem gerado forte contestação por parte de empresários da noite. O Lux vai agora ao encontro das normas, tal como fizeram algumas casas noturnas em todo o país, mas a aposta passa fundamentalmente por programação cultural.

“Vamos afirmar o lado multidisciplinar que sempre tivemos, com concertos, performances, cinema ou teatro”, resumiu ao Observador Pedro Fradique, responsável pela programação do Lux. A entrada deixará de ser paga à porta e em lugar disso serão vendidos bilhetes através de plataformas de bilhética na internet.

A programação não está inteiramente definida e só na sexta-feira serão conhecidos os nomes que atuam neste primeiro fim de semana de “Entre-Abertura”. Para já, estão na calha os DJs residentes (Rui Vargas, Dexter, Yen Sung, Leonaldo de Almeida, Zé Pedro Moura, entre outros) e também concertos ao vivo.

“O menos dispendioso neste momento seria continuarmos fechados, mas as pessoas têm de trabalhar”, sublinhou Pedro Fradique. “Numa altura em que dançar é visto quase como uma ameaça, decidimos não estar parados, não numa lógica de confronto mas de fazer alguma coisa dentro do que é possível”, acrescentou.

O comunicado de quinta-feira sublinhava: “Há meio ano que a pista do Lux está às escuras. As portas fecharam-se, o sistema de som foi desligado da tomada. Os desejos de noites mais longas, beijos com mais língua, sol mais gentil sobre os olhos ao amanhecer, foram ao ar.” E ainda: “Dançar — o próprio ato de dançar, de existir em movimento perpétuo, com mais ou menos filosofia — tornou-se refém de normas, protocolos e policiamento.”

A reabertura terá sido determinada pela vontade de regresso ao trabalho por parte dos funcionários da casa, quase todos com vínculos laborais estáveis, e ganhou balanço no último domingo, 30 de agosto, quando o Lux organizou um concerto de Joana Gama no parque de estacionamento junto ao próprio edifício (integrado no ciclo de programação paralela Boca do Lobo, também interrompido em março e agora a decorrer até 10 de outubro).

A discoteca inaugurada em 1998 pelo empresário Manuel Reis (que morreu em março de 2018, aos 71 anos) tem como lema “a nossa vida é toda para diante” e é gerida por Lúcia Azevedo, mantendo como um dos sócios o ator John Malkovich. Passa a funcionar às sextas e sábados, como até março, mas a utilização da pista de dança só acontecerá se houver concertos de lugar sentado.

Associação pede apoios ao Estado

O Lux é um dos três espaços noturnos, juntamente com o MusicBox (Lisboa) e o Maus Hábitos (Porto), que se juntaram durante o confinamento para criar a Associação Portuguesa de Salas de Programação de Música, a que já aderiram dezenas de espaços noturnos do continente das ilhas. O objetivo é o de falarem a uma só voz junto dos poderes públicos e demonstrarem que não são apenas discotecas.

Dentro de poucos dias vão lançar uma campanha nas ruas e nas redes sociais sob o nome Circuito. Não reivindicam regras de exceção para a reabertura, mas pedem apoios a fundo perdido às autarquias e ao Governo, enquanto não puderem funcionar normalmente, e pretendem ocupar espaços ao ar livre ou com áreas amplas para aí desenvolverem as suas atividades de acordo com as regras sanitárias vigentes.

Gonçalo Riscado, responsável pelo MusicBox e porta-voz do Circuito, disse ao Observador em agosto que há uma diferença entre as discotecas de entretenimento puro, em que a música é um veículo para diversão e consumo de bebidas alcoólicas, e estas outras salas noturnas que vivem da programação de música e artistas, muitas vezes com equipas de curadores.

“Vendemos bilhetes, bebidas e comida, claro, como forma de ajudar a financiar a atividade, mas fazemos programação cultural”, sublinhou Gonçalo Riscado, acrescentando que a falta de apoio do Estado pode levar ao encerramento definitivo das discotecas com programação, o que representaria uma “enorme perda cultural” e teria “um impacto económico devastador”.