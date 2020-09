Os cientistas portugueses Albino Oliveira-Maia e Elias Barriga vão receber bolsas do Conselho Europeu de Investigação no valor global de 3,3 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a Fundação Champalimaud, que representa um dos investigadores.

O psiquiatra e neurocientista Albino Oliveira-Maia, do Centro Champalimaud, foi contemplado com uma bolsa de 1,5 milhões de euros e o investigador Elias Barriga, do Instituto Gulbenkian de Ciência, com um financiamento de 1,8 milhões de euros. As bolsas destinam-se a apoiar a investigação nas áreas da neurobiologia da escolha alimentar (Albino Oliveira-Maia) e da migração celular (Elias Barriga), refere a Fundação Champalimaud em comunicado. O financiamento europeu permitirá à equipa de Albino Oliveira-Maia, que dirige a Unidade de Neuropsiquiatria do Centro Champalimaud, “continuar a sua exploração inovadora sobre a comunicação entre os sistemas digestivo e nervoso”. Num estudo anterior, o grupo de investigação de Albino Oliveira-Maia identificou em ratinhos um “eixo digestivo-cerebral capaz de controlar a escolha alimentar”.

Agora, num novo trabalho, a equipa liderada pelo neurocientista pretende, com base nesta descoberta, estudar a escolha alimentar nos humanos, esclarecendo como e porquê se opta pela ingestão de certos alimentos, e, assim, obter mais pistas para controlar a obesidade. Para este estudo, Albino Oliveira-Maia vai fazer medições e análises do comportamento e da atividade cerebral em simultâneo.

O investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência Elias Barriga quer “compreender melhor como as células migram nos ambientes complexos” do corpo, uma investigação que pode clarificar processos como o desenvolvimento embrionário, malformações congénitas, a reparação de tecidos ou a metastização do cancro. “Nestes ambientes, as células precisam de sentir e responder a múltiplos sinais de natureza bioquímica e biofísica, mas o efeito recíproco entre estes sinais está ainda pouco caracterizado”, salienta o comunicado da Fundação Champalimaud.

O Conselho Europeu de Investigação é a entidade que gere os programas da União Europeia de incentivo à ciência, incluindo bolsas de investigação.