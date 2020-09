O Conselho de Ministros aprovou a redução da taxa de IVA da eletricidade para 13% para os escalões mais baixos de consumo. Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças disse tratar-se de uma “medida socialmente justa e ambientalmente responsável”.

“A redução do IVA para 13% aplica-se a todas as famílias até ao consumo de 100 kWh por mês com níveis até 6,9 kVA de potência contratada”, explicou, afirmando que tal representa “86% dos contratos de eletricidade”, que é a “generalidade das famílias”.

A poupança anual estimada, também segundo o ministro, é de 18 euros e para as famílias não numerosas e de 27 euros por ano para as famílias numerosas (com 5 ou mais elementos).

Nos níveis de consumo mais alto mantém-se a taxa mais alta, ou seja, só os primeiros 100 kWh terão IVA a 13%, sendo o resto acima disso taxado à taxa máxima de 23%, como era até aqui, explicou o ministro das Finanças, sublinhando ainda que haverá também uma majoração de 50% para as famílias numerosas. No caso das famílias numerosas, a redução para a taxa intermédia acontece nos primeiros 150 kWh de consumo mensal de eletricidade (e não 100, como nas restantes famílias).

“É uma medida socialmente justa e ambientalmente responsável”, disse João Leão, afirmando que a medida é também financeiramente responsável. A medida entra em vigor a 1 de dezembro de 2020, e a majoração para as famílias numerosas entra em vigor em março de 2021.

No comunicado do Conselho de Ministros pode ler-se que a medida abrange “cerca de 5,2 milhões de contratos (86% dos clientes da baixa tensão)” e complementa “a medida tomada no Orçamento do Estado para 2019 de redução da taxa de IVA para 6% na componente fixa das tarifas de acesso às redes nos fornecimentos de eletricidade correspondentes a uma potência contratada que não ultrapasse 3,45 kVA”.

A a verba será enquadrada no Orçamento do Estado na perspetiva global de despesas e receitas, disse ainda João Leão. A descida do IVA da luz em função do consumo estava inscrita no OE 2020 mas estava dependente de uma autorização do comité do IVA de Bruxelas, que chegou entretanto. Esta era também uma exigência dos partidos da esquerda para avançarem as negociações para o OE 2021.