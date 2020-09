Primeiro foi Oyarzabal (confirmado), depois foi Adama Traoré (suspeito). Existe uma nova realidade dentro da nova realidade do futebol que também se mede pela zaragatoa que testa todos os jogadores quando chegam a uma concentração – sobretudo nesta fase em que entre as principais ligas apenas se joga em França. Na Alemanha não houve casos positivos de Covid-19, na equipa espanhola Luis Enrique teve de dispensar dois dos 24 elementos que estavam inicialmente convocados por terem testes positivos ou não conclusivos. Muitas vezes, com isso, quase que toda a restante realidade fica eclipsada. Thiago, o elo comum entre equipas, fugiu a essa ideia.

O médio que se sagrou campeão europeu pelo Bayern e que reforçou a posição como um dos jogadores que estão a ser mais requisitados neste verão (sendo que, com a provável ida de Wijnaldum para o Barcelona, tudo aponta para que o Liverpool seja o próximo destino) teve um momento fabuloso de futebol no seu estado mais puro durante um treino, quando ficou mais de dois minutos a trocar bolas longas com Rodri entre domínios de craque que não estão ao alcance de qualquer um. Por opção ou devido a lesões, nem sempre o jogador formado na Catalunha foi opção de Niko Kovac e Hansi Flick, o último a apostar em Kimmich ao lado de Goretzka. Na hora da verdade, voltou. E se nos triunfos com Barcelona ou Lyon houve outros destaques, na final, o jogo que interessava, tomou conta da bola no corredor central. Tudo passou por ele, ao melhor estilo, a jogar e a fazer jogar entre mais de 100 passes.

Com Busquets como médio mais posicional e Fabián Ruíz com a missão de fazer a ligação entre o meio-campo, era em Thiago que recaíam as esperanças espanholas de conseguir controlar com bola a dinâmica de jogo germânica da equipa de Joachim Löw que, tendo características e ideias diferentes, consegue em alguns momentos ser parecida à que deu ao Bayern o título europeu. “O objetivo é começar esta Liga das Nações a ganhar, é essa a nossa intenção: ganhar todos os pontos e vencer todos os jogos. Esse é o meu objetivo como treinador e o que procuro incutir nos jogadores. Vamos tentar criar mais perigo do que o rival, ter mais bola do que o rival e usar as coisas que acho que nos dão uma vantagem. Não vou mudar. É uma ideia de jogo com a qual temos conseguido resultados”, comentou Luis Enrique, selecionador espanhol que fazia o regresso à La Roja após sair por motivos pessoais.

“A Espanha mudou mas o seu nível continua muito bom. Já não jogam em tiki-taka como faziam entre 2008 e 2012 em que conseguiam dominar por completo o adversário. Agora conseguem ser perigosos pelos seus extremos e nos remates de meia distância, algo que não tinham. A sua pressão na saída de bola também é muito boa. Mas sim, a sua forma de jogar foi mudando”, assumiu Löw, a cumprir o 14.º ano no comando da Mannschaft, antes de dizer quem jogaria na baliza e na defesa, como jogaria com e sem bola, e falar de outro médio: Kroos, jogador do Real Madrid. “Tem uma classe mundial, grande inteligência de jogo. Sabe sempre o que fazer, sabe escolher, sabe ler o jogo como mais convém. É o nosso X, o pilar do nosso jogo. Encontra soluções por muita pressão que façam e é um líder fora de campo, que ganhou muito respeito”, fez questão de destacar no lançamento do jogo.

Olhando para a forma como as equipas entraram em campo no plano tático, foi a pensar nas potencialidades dos dois médios que as equipas se prepararam: a Alemanha com três defesas, a reforçar o meio-campo com cinco com Sané e Timo Werner soltos na frente, dando maior espaço de manobra a Kroos tentando condicionar também a construção de Thiago; a Espanha fazendo baixar de quando em vez Fabián Ruíz não só para dar outro tipo de apoio a Thiago mas também para pisar os terrenos de Kroos sem bola. Taticamente era um jogo rico, na criação de oportunidades também não demorou a ser, com David de Gea a evitar o golo de Kehrer (11′) e Draxler (14′) em remates cruzados na área tendo pelo meio Rodrigo conseguido aproveitar um erro de Emre Çan antes de ser desarmado por Kevin Trapp. O guarda-redes espanhol começava a ser a unidade em maior evidência e assumiu ainda mais esse plano numa defesa no ar a uma mão após remate em arco de Leroy Sané (18′).

Busquets, de bola parada, voltou a ameaçar a baliza de Trapp e seria a Espanha a terminar melhor a primeira parte, aproveitando também mais dois erros de Emre Çan em posse na linha defensiva para criar mais alguns calafrios na baliza germânica, incluindo uma chance flagrante em que Rodrigo, descaído sobre a esquerda na área, atirou forte e rasteiro para defesa com os pés de Trapp. Mesmo em cima do intervalo, os visitantes poderiam ter inaugurado o marcador; pouco depois do intervalo, foram os visitados a chegar ao golo: jogada a começar num grande passe longo de Gundögan, assistência de Gosens para a área e trabalho de Timo Werner antes do remate cruzado para o 1-0 (50′). Logo de seguida, Sané poderia isolado ter feito o segundo mas a Espanha teve uma boa reação e, antes dos 25 minutos finais, Rodrigo atirou a rasar a trave (58′) e Trapp evitou o empate de Fabian Ruíz (64′).

O encontro assumia a partir características distintas, com a Espanha a assumir o controlo do encontro em posse e no plano posicional, com uma pressão alta que chegou a colocar várias vezes 21 jogadores em terreno germânico, e a Alemanha a apostar nas transições rápidas. Houve oportunidades para o 2-0, houve oportunidades para o 1-1 e se no futebol existe esse conceito de justiça a mesma surgiu no quarto minuto de descontos, com Gayà a chegar-se à frente e a desviar à boca da baliza uma bola ganha pelos ares já depois de Ansu Fati ter visto um golo anulado por falta de Sergio Ramos no lance. Para quem tivesse dúvida do interesse da Liga das Nações e da qualidade do Grupo A onde se concentram 16 equipas, as mesmas ficaram diluídas num grande jogo de futebol.