▲A EDPR tinha no final do primeiro semestre do ano um portfólio de ativos operacionais de 11,4 GW (gigawatts) com uma vida média de nove anos, dos quais 10,9 GW totalmente consolidados e 550 MW (megawtts) consolidados através de participações minoritárias em Espanha e Estados Unidos da América.

Antonio Cotrim/LUSA