O responsável pela Investigação e Desenvolvimento na Porsche, Michael Steiner, diz-se “animado com o potencial dos veículos eléctricos”, mas admite igualmente que estes “estão a desacelerar a evolução dos resultados da marca, apesar de assegurarem a necessária sustentabilidade”. Daí que Steiner assuma que a Porsche está decidida a apostar nos e-Fuel, ou seja, combustíveis sintéticos.

A posição do fabricante de Estugarda é, essencialmente, uma evolução dos estudos e projectos a que a Audi se dedicou nos últimos anos, desenvolvendo uma solução para produzir combustíveis neutros em carbono com a colaboração de especialistas e universidades alemães. A Porsche mostra-se satisfeita com os seus eléctricos mas, à semelhança da maioria dos restantes construtores que concebem carros desportivos potentes e, por tabela, muito “gulosos” em termos de combustível, considera que isso lhes limita a autonomia, sendo o tempo de recarga outra das limitações.

Para o construtor alemão, os motores a gasolina são o par ideal para “casar” com os seus desportivos, uma vez que permitem potência, uma autonomia interessante mesmo a ritmo vivo e uma recarga (atestar de combustível) rápida. Contudo, para o conseguir, é necessário acabar com a emissão de CO 2 e é exactamente aqui que os combustíveis sintéticos entram. Como a gasolina é basicamente carbono e hidrogénio, este tipo de gasolina necessita de um sistema eficaz para capturar carbono do ar que respiramos (o que é fácil, pois existe em quantidade), para depois o associar ao hidrogénio e gerar gasolina. Esta, quando for queimada por um motor de combustão, devolverá o carbono à atmosfera, pelo que o se pode afirmar que o e-Fuel será neutro em carbono. Isto permitiria não só resolver o problema dos carros potentes, como ainda do imenso parque automóvel circulante, a esmagadora maioria com motores antigos, que continuam a circular e que, com os combustíveis sintéticos, deixariam desde já de emitir novo carbono.

A Porsche está à procura de parceiros para fazer avançar uma fábrica piloto de e-Fuel, sabendo-se que pelo menos já recebeu um “não”. A negativa veio da Mercedes, também ela exímia a produzir carros grandes e potentes. Sucede que a marca da estrela não acredita nos combustíveis sintéticos, defendendo que estes “não valem o esforço”, referindo-se certamente ao esforço financeiro para fazer o sistema funcionar. Mas é pena.