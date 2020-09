A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Duas pessoas morreram nas últimas 24 horas em Portugal com Covid-19. De acordo com os últimos dados da Direção Geral de Saúde, foram identificados 418 novos casos de infeção, o número mais alto em 56 dias. Assim, contabilizam-se agora um total de 59.051 casos confirmados do novo coronavírus, 1.829 vítimas mortais e 42.427 pessoas recuperadas.

Nas últimas 24 horas, o número de infetados aumentou 0,7%, a mesma percentagem de subida de registada na quarta-feira (390) em relação á terça-feira. Já a variação no número de mortes, de 0,1%, é inferior à de ontem (0,2%). Com estes valores, a taxa de letalidade está nos 3.10%, tendo reduzido 0,2%. O número de casos ativos é de 14.795, mais 222 do que na quarta-feira.

Com 418 novos casos registados, 177 deles na região Norte, as atenções voltam a concentrar-se para lá de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) — que contabilizou 207 novos infetados (49,5% dos casos diários) nas últimas 24 horas e já vai nos 30.415 casos positivos desde o início da pandemia.

Menos três pessoas internadas, mas doentes nos cuidados intensivos sobem

A DGS contabiliza ainda menos três pessoas internadas do que na quarta-feira. Agora, são 334. Porém, na última contagem havia 41 pessoas nos cuidados intensivos, um número que subiu para 44 (mais três).

Seis meses e um dia depois de ter sido registado o primeiro caso de SARS-CoV-2 em Portugal, a 2 de março de 2020, a pandemia continua a concentrar-se, segundo os dados, maioritariamente no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo. Dos casos confirmados, os restantes foram três 18 no Algarve, sete no Centro, quatro na Madeira, três no Alentejo, e dois nos Açores.

Atualmente, há 34.197 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, um número que aumentou em 283 em relação às últimas 24 horas.