O grupo parlamentar do PSD pediu esta quinta-feira ao presidente da Assembleia da República que a sessão da próxima quinta-feira da Comissão Permanente do parlamento tenha um espaço de debate sobre a abertura do ano letivo.

“O bom funcionamento das escolas no próximo ano letivo (2020/21)” é o tema da discussão proposta pelos sociais-democratas, um dia depois da reunião da conferência de líderes parlamentares, pelas 15h.

Segundo o deputado e “vice” da bancada “laranja” Luís Leite Ramos, o PSD vai ainda realizar “um conjunto de iniciativas, como uma visita a uma escola pelo seu presidente, Rui Rio, em princípio, a norte, em Vila do Conde, e reunir com diretores de agrupamentos de escolas e associações de encarregados de educação”.

“Há falta de um protocolo de segurança para atuar se houver casos de infeção, há as questões dos transportes e das cantinas, há muitas dúvidas e algum receio nas comunidades escolares”, justificou.