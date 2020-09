O tenista grego Stefanos Tsitsipas qualificou-se para a terceira ronda do “Grand Slam” do US Open, ao vencer o norte-americano Maxime Cressy pelos parciais 7-6 (7-2), 6-3 e 6-4.

O campeão do Estoril Open, em 2019, e atual sexto classificado do ranking ATP, precisou de duas horas e 23 minutos para derrotar Maxime Cressy, 168.º do ranking mundial.

Em Flushing Meadows, Tsistsipas, de apenas 22 anos e quarto cabeça de série do “Grand Slam” norte-americano, vai defrontar na terceira ronda o croata Borna Coric, atual 32.º do ranking mundial.