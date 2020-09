A Academia de Música e Dança do Fundão (AMDF) tem assegurado financiamento até 2026, depois de ter visto aprovado o projeto de candidatura ao concurso nacional de contratos de patrocínio, foi esta sexta-feira anunciado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Santa Casa da Misericórdia do Fundão, entidade que engloba a AMDF, explica que a candidatura em causa diz respeito ao período entre 2020 e 2026 e que foi aprovada com “pontuação máxima”.

Entre os parâmetros mais pontuados sobressaem o projeto educativo, regulamento interno, resultados escolares dos alunos”, bem como o “plano de atividades”, é referido no comunicado desta entidade do distrito de Castelo Branco.

A informação também destaca que, “no conjunto das condições de financiamento, as escolas estavam obrigadas a obter uma pontuação igual ou superior a 50 pontos” e que “a AMDF contabilizou pontuação máxima em áreas como documentos pedagógicos do estabelecimento de ensino, estabilidade do corpo docente, estratégias de inserção da escola no tecido social e cultural envolvente, participação em atividades de índole cultural na região e evolução da oferta formativa e educativa”.

“Nos próximos seis anos, a escola de ensino artístico da música da Santa Casa da Misericórdia do Fundão tem financiamento assegurado para continuar a desenvolver o projeto educativo no Fundão e no polo da AMDF em Penamacor”, acrescenta.

Lembrando que atualmente conta com mais de 500 alunos, a instituição ressalva que o resultado permitirá iniciar “o próximo ano letivo com a segurança e certeza necessárias para garantir a qualidade de ensino diferenciador, permitindo-se abranger uma significativa faixa de população em idade escolar nas comunidades intermunicipais das Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa”.