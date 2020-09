A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Desde sexta-feira, a app Stayaway Covid contabiliza cerca de 500 mil downloads, revelou esta sexta-feira a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, durante a conferência de imprensa. Os números são dos downloads feitos nos sistemas operativos iOS, da Apple, e Android, da Google.

Este é um salto considerável no número de downloads da app desde terça-feira, quando se registavam 121.079 descarregamentos, 85.279 são de Android, da loja de aplicações Play Store, e 35.800 do iOS, da App Store. Os números, contudo, não correspondem automaticamente a pessoas que instalaram a app, respeitam a dispositivos que fizeram o descarregamento.

Na mesma conferência de imprensa, a política fez um novo apelo à instalação da app: “Voltamos a sublinhar a necessidade e utilidade da adesão dos portugueses”, referiu.

O INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência) desenvolveu a Stayaway em colaboração do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e com Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), a Keyruptive e a Ubirider. De acordo com este centro de investigadores, o Governo tem acompanhado este projeto através dos Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Economia e Transição Digital e da Saúde.

A app Stayaway Covid ficou disponível para download a 28 de agosto. O lançamento oficial da aplicação foi a 1 de setembro numa cerimónia no Instituto Superior de Engenhario no Porto, que contou com a presença de governantes como o primeiro-ministro, António Costa, da ministra da Saúde, Marta Temido, e do ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor.