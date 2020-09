Artigo em atualização

19h04. A voz de Jerónimo de Sousa ecoa no recinto da Festa do Avante. Nas 2.000 cadeiras frente ao Palco 25 de Abril — aquele que tem maior número de lugares sentados — há dezenas de militantes e amigos da Festa sentados, que aguardavam há alguns minutos a esperada mensagem de abertura do secretário-geral do PCP. Num formato diferente do habitual, mas para o qual todos estavam já prevenidos, afinal as contingências serão muitas ao longo dos próximos três dias, Jerónimo passou dos agradecimentos aos militantes que ajudaram a montar a Festa do Avante segundo as regras da Direção-geral da Saúde.

Deixando críticas à DGS que, segundo os comunistas, fez recomendações “além das normas exigidas em qualquer espaço comercial, praia, atividade religiosa ou de rua e outras iniciativas”, Jerónimo frisou uma vez mais a importância de realizar a Festa: é uma hipótese para fazer “ressurgir também aqui o pulsar e o fruir da vida nas suas diversas dimensões”.

Mas havia também críticas para o espectro político de direita. Recordou Jerónimo as “figuras destacadas da direita, ex-governantes bem conhecidos” que, afirma, parecem ter tido “um rebate de consciência pelo mal que fizeram ao direito à saúde dos portugueses e ao Serviço Nacional de Saúde”.

“A desvalorização de serviços, encerramento de milhares de camas, a redução do número de profissionais, que castigaram também nos seus salários, nos seus horários, nas suas carreiras”, apontou o secretário-geral criticando a “hipocrisia” na invocação de “razões sanitárias para impedir a Festa do Avante.

Usemos a máscara de acordo com o recomendado. Mas não deixemos que nos tapem os olhos em relação à necessidade de continuar a estar e a lutar onde sempre estivemos”, apelou Jerónimo de Sousa à medida que os militantes e simpatizantes da Festa se concentravam junto às instalações sonoras do recinto.

E antes que se pudesse ouvir a Internacional ecoar nos altifalantes, palavras claras de Jerónimo: “Querem-nos quietos, confinados, calados e com temor, porque sabem o que aí vem. Querem que abdiquemos do que a vida tem de mais belo e realizador, libertos dos nossos medos, reencontrar o convívio e as amizades, a cultura”, disse.