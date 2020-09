A Câmara de Aveiro abriu um concurso público para construir um crematório junto ao cemitério sul da cidade, anunciou esta sexta-feira a autarquia. O concurso abrange a concepção, construção e concessão do complexo crematório e das casas mortuárias de Aveiro.

De acordo com uma nota de imprensa esta sexta-feira divulgada, na sua última reunião, “o executivo municipal deliberou autorizar a abertura do concurso público para a conceção, construção e concessão do primeiro complexo crematório e casas mortuárias de Aveiro, para um período de 30 anos”.

“Este é um investimento importante, considerando que a opção pela cremação no nosso município regista uma procura crescente e sendo que na região de Aveiro não existem crematórios”, refere a mesma fonte.

Tal situação “obriga muitas das vezes as agências funerárias da região a recorrerem aos equipamentos de São João da Madeira, Figueira da Foz e do Porto, com os inconvenientes de deslocação e lista de espera, que as mesmas acarretam para os nossos concidadãos”, acrescenta.

Recorda-se que a Câmara Municipal de Aveiro adquiriu em julho, três imóveis na Rua Aires Barbosa, junto ao cemitério sul de Aveiro, com a área total de 1.494,90 metros quadrados, pelo valor de 552 mil euros, tendo em vista a obra agora a concurso.