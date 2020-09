A Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, em Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, inaugura, no domingo, o ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa 2020”, com um evento de animação inspirado nas raízes judaicas, foi esta sexta-feira anunciado.

Segundo a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, o evento a realizar em Castelo Rodrigo intitula-se “Exodus” e “recorda a presença de uma comunidade judaica” na localidade. “A Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo conserva, até aos nossos tempos, várias marcas da permanência de uma comunidade judaica”, indica a fonte em comunicado. “É o caso, por exemplo, da Casa do Rabino (uma habitação com uma estrela de cinco pontas no peitoril, que seria a residência do representante da comunidade judaica), da Cisterna Medieval (que terá sido uma antiga sinagoga), ou da antiga judiaria. De facto, Castelo Rodrigo terá sido um dos refúgios do povo judeu, na Península Ibérica”, lê-se na nota.

O imaginário popular do povo da aldeia também está repleto de mitos sobre a comunidade judaica, “como a famosa Lenda da Marofa, sobre Zacuto e a sua filha Ofa, judeus que terão escolhido aquela Aldeia Histórica como nova morada, ou a história de Ephraim Bueno, de nome cristão Martim Álvares, que, por ser judeu, deixou a sua terra natal, Castelo Rodrigo, para estudar e tornar-se médico”, acrescenta a associação promotora.

O programa da iniciativa que inaugura o ciclo de 2020 do “12 em Rede – Aldeias em Festa” começa pelas 10h30 com a visita guiada “Zacuto e Ofa”. Para as 13h está agendada uma ação gastronómica pelo ‘chef’ Álvaro Costa, seguindo-se, às 15:30, uma visita guiada “Ephraim Bueno vs Martim Álvares”, o espetáculo “EXODUS — Novas sonoridades”, pelo grupo Al’Fado (17:00), a apresentação de vinho ‘kosher’ (18:45) e música e poesia ao por do sol (19:45).

Devido à pandemia causada pela Covid-19, a participação nas atividades é limitada e sujeita a inscrição (no Posto de Turismo de Castelo Rodrigo, através do telefone 271311277 ou do endereço de correio eletrónico turismocr@cm-fcr.pt), mas a festa será transmitida via ‘streaming’.

O evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do município de Figueira de Castelo Rodrigo, Junta de Freguesia de Castelo Rodrigo, associações e agentes económicos locais, com o apoio do Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa 2020”, que começa no domingo em Castelo Rodrigo, prossegue em Linhares da Beira (12 de setembro), Belmonte (19), Trancoso (25), Marialva (26), Castelo Mendo (02 de outubro), Almeida (03), Piódão (04), Sortelha (17), Castelo Novo (24), Idanha-a-Velha (31) e Monsanto (07 de novembro).