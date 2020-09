A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O CDS-PP pediu esta sexta-feira ao presidente da Assembleia da República que na reunião da Comissão Permanente do parlamento marcada para a próxima quinta-feira seja discutido o tema dos “surtos de Covid-19 registados em lares de idosos”.

Num requerimento a que a agência Lusa teve acesso, o líder da bancada parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, justifica este pedido com as “recentes notícias vindas a público sobre a existência de vários surtos de Covid-19 em diversos lares de idosos e do elevado número de mortes provocadas por estes surtos”.

Assim, os centristas pretendem a Comissão Permanente da próxima quinta-feira discuta estes surtos, levando assim o tema para o parlamento.

Este pedido surge um dia depois de também o PSD ter feito o requerimento para que a referida comissão discuta também “bom funcionamento das escolas no próximo ano letivo (2020/21)”.