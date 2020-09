A auditoria independente da Deloitte a 18 anos de gestão do BES e Novo Banco identifica vários potenciais conflitos de interesse ao seu trabalho e que resultam de projetos e operações desenvolvidas no passado, quer para o Banco Espírito Santo, quer para o Novo Banco. No entanto, concluiu que essas operações ou trabalhos desenvolvidos não colocariam em causa a sua capacidade para realizar esta auditoria independente, opinião que terá sido também sustentada pelos destinatários da mesma, nomeadamente o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução e o Ministério das Finanças.

De acordo com informação recolhida pelo Observador, a auditoria refere explicitamente que foram feitos trabalhos no passado para o Banco Espírito Santo, nomeadamente no que diz respeito ao processo de resolução, mas também para o Novo Banco. E um dos projetos é a assessoria financeira prestada no quadro da venda da seguradora GNB Vida que é destacada de forma expressa, mas há referência a outros trabalhos desenvolvidos com a instituição.

A venda da GNB Vida que é uma das operações geradoras de perdas ao abrigo do mecanismo de capital contingente que foram escrutinadas pela auditoria independente, cujo relatório final não é ainda público.

A constatação de que a Deloitte Espanha assessorou o Novo Banco na venda da GNB Vida, noticiada pelo Jornal Económico, foi uma das justificações usadas pela deputada do Bloco de Esquerda para por em causa a credibilidade da auditoria independente, devido a conflitos de interesses. Mariana Mortágua pediu mesmo a nulidade da referida auditoria, à qual apontou várias falhas.

Já no caso da resolução do Banco Espírito Santo (BES), a Deloitte foi a empresa escolhida para realizar a auditoria que identificou as perdas potenciais que resultariam para credores num cenário de insolvência, comparando esses prejuízos com os sofridos na decisão de resolver o BES em 2014, cujas conclusões foram conhecidas em 2016.

Questionada sobre as acusações de falta de isenção da auditoria independente por causa da assessoria prestada à venda da seguradora do Novo Banco, fonte oficial da Deloitte esclarece que “previamente à realização de qualquer trabalho, fazemos uma análise para a sua aceitação, não tendo sido identificada qualquer situação que impedisse ou aconselhasse a não realização do trabalho.”

Na resposta ao Observador, a Deloitte sublinha que “as partes interessadas foram informadas sobre a existência de trabalhos desenvolvidos no passado para o BES e Novo Banco. Em particular, no caso de assessoria a transações, pela própria natureza aberta dos processos, o nosso envolvimento nos mesmos é de conhecimento público”. Esta informação, acrescenta, é “prestada com o objetivo de maximizar a competitividade do processo e, consequentemente, o resultado para o vendedor, e garantir a todos os concorrentes ao processo de venda, acesso à informação disponível em condições de equidade”.

A empresa assegura ainda que não “participou no processo de decisão, nem o poderia ter feito por regras legais e deontológicas”. E realça que cumpre a lei e “obriga-se às mais rigorosas regras legais, profissionais e deontológicas, bem como à verificação de independência e de conflito de interesses das entidades da rede Deloitte e dos seus profissionais para a execução deste tipo de trabalhos”.

A auditoria em causa teve como objetivo realizar um escrutínio exaustivo e abrangente à gestão dos ativos que estão a gerar as perdas que têm motivado as entradas de capital financiadas com recursos públicos no Novo Banco.

A escolha da auditora resultou de um processo de eliminação de outras empresas por causa dos conflitos de interesse face a trabalhos feitos com e para o BES e ou Novo Banco. Esta quarta-feira, o presidente do Novo Banco até referiu que a instituição já tinha esgotado as grandes auditoras.

Numa entrevista dada ao Expresso em 2019, António Ramalho explicou os pressupostos que conduziram à escolha da Deloitte. “Estando nós, por razões reputacionais, limitados a três auditores (EY, PWC e Deloitte), e tendo sido nós auditados pela PwC até 2016, e depois pela EY, para nós é um prazer ter uma terceira auditora, porque assim ficarão esclarecidas todas as dúvidas sobre todas as atividades desenvolvidas pelo banco. Já não haverá mais auditores para auditorias ao Novo Banco”.

A KPMG que foi a auditora do Banco Espírito Santo até à resolução em 2014 estava afastada pelas tais “razões reputacionais”, que levaram já a processos de contraordenação contra a empresa.

Apesar de ser a entidade auditada, e de pagar a conta (três milhões de euros), não foi o Novo Banco a selecionar a auditora. Terá sido o Banco de Portugal a propor a Deloitte ao Ministério das Finanças.