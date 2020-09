Há dois anos, Sara Correia conquistou um lugar legítimo entre as vozes do fado. Agora, surge com um novo conjunto de canções, com edição marcada para 25 de setembro. Depois de “Chegou Tão Tarde”, este é o tema que antecipa o segundo disco. O vídeo foi revelado esta sexta-feira, e tem realização de Filipe Correia Santos:

“Dizer Não” é uma canção composta por Luísa Sobral e faz parte de um álbum que junta outras colaborações, com músicos como Joana Espadinha, Jorge Cruz, Vitorino, Mário Pacheco, Carolina Deslandes e António Zambujo. Sara Correia é um dos nomes que compõem o cartaz do festival Santa Casa Alfama, que acontece em Lisboa nos dias 2 e 3 de Outubro.