A Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social (CPMCS) defendeu esta sexta-feira que a solidez do setor é fundamental para a sobrevivência do sistema democrático e destacou a importância da corregulação e o apoio aos meios regionais.

“A existência de meios de comunicação social sólidos em Portugal e com capacidade económica é fundamental, não só para a política de conteúdos em geral, […] mas se esses meios não existirem é também a informação que está em causa”, apontou o membro da direção da CPMCS Pedro Braumann, acrescentando que, se não houver algum tipo de apoio dentro de regras comunitárias, nomeadamente aos órgãos regionais e locais, “é também a própria lógica de desenvolvimento do setor que está em causa“, bem como a “sobrevivência do sistema democrático”.

Pedro Braumann foi ouvido esta manhã na Assembleia da República, na comissão de Cultura e Comunicação, a propósito da discussão na especialidade da proposta de lei que transpõe a diretiva europeia respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual e a sua adaptação à evolução das realidades do mercado.

O dirigente da CPMCS sublinhou que mesmo nos países com uma estrutura governativa “mais liberal”, o apoio à comunicação social está a ser encarado como fundamental para o equilíbrio social. “Estamos num momento paradigmático do setor da comunicação social em Portugal, em particular o setor audiovisual. […] É o momento certo para refletir sobre que comunicação social queremos em Portugal, como é que podemos ter empresas estáveis e sustentáveis em Portugal”, defendeu.

O responsável considerou que a transposição da diretiva comunitária representa uma oportunidade para pensar o setor da comunicação de forma integrada, nomeadamente, refletir sobre qual a política industrial e de apoios que é mais conveniente para a defesa dos interesses nacionais, como é que se responde aos novos fenómenos da desinformação, ou ‘fake news’, e como é que os meios regionais podem contribuir para o acesso à informação e para servir os interesse da democracia.

A CPMCS manifestou, ainda, “alguma preocupação”, pela forma como a diretiva está a ser transposta para a lei portuguesa, por parecer haver “dificuldade em adaptar algumas características novas que se estão a identificar em termos de mercado”. Desta forma, a confederação entende que as políticas de regulação devem ir “além das coimas” e integrar as questões tecnológicas, com o setor a beneficiar de uma corregulação.

O caso da Televisão Digital Terrestre (TDT) é, para Pedro Braumann, o melhor exemplo disso, uma vez que o facto de não ser obrigatória uma articulação entre o regulador da comunicação social (ERC) e o regulador das telecomunicações (Anacom), faz com que se tenha, atualmente, “a pior oferta de TDT da Europa”. “Estamos num mundo em que a regulação na lógica linear continua a existir e tem fundamento, mas começa a fugir-nos, […] tem os dias contados e é cada vez menos eficaz à medida que os serviços não lineares vão crescendo”, afirmou.

Neste sentido, a CPMCS defende que a ERC deve ter uma lógica mais virada para corregulação, de forma a que seja possível criar mecanismos mais eficazes e “sobretudo, mais justo em questões de equilíbrio em relação a operadores internacionais”.

A diretiva europeia respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual está a ser discutida há dois anos, passou por um período de consulta pública e tem de ser transposta para a legislação portuguesa até 19 de setembro de 2020.

A comissão parlamentar de Cultura e Comunicação elaborou uma proposta de projeto de lei para o efeito, tendo pedido pareceres a vários intervenientes do setor, que têm estado a ser ouvidos na Assembleia da República.