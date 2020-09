Em atualização

A imprensa espanhola já tinha avançado que Lionel Messi iria quebrar o silêncio esta sexta-feira. Confirmou-se, ao início da tarde, através de um comunicado. Mas houve algo que acabou por diferir em relação ao que era pensado: em cinco parágrafos, o argentino nunca faz qualquer alusão à vontade que tem ou não nesta fase de deixar o clube mas deixa um forte ataque à Liga espanhola, que se colocou ao lado do Barcelona no diferendo existente.

A missiva, produzida esta manhã nos escritórios da Fundação Lionel Messi (a menos de um quilómetro de Camp Nou) com o pai e a equipa de advogados que está a fazer a assessoria ao jogador neste processo – e que, a título de curiosidade, trabalhava antes com os blaugrana, que entretanto acabou com essa ligação –, é enviada diretamente à Liga Espanhola de Futebol e assinada pelo pai e representante do esquerdino, começando por destacar que se trata de uma resposta à nota informativa feita pelo órgão a 30 de agosto “sobre a situação contratual do jogador, à margem da óbvia parcialidade pelo papel que a instituição representa”. Nesse texto, a Liga defendeu de forma aberta que o Barcelona tinha razão e que Messi teria de pagar 700 milhões de euros para sair.

“Desconhecemos que contrato é que analisaram e quais são as bases para chegarem a essas conclusões mas as mesmas contrariam o que está na ‘cláusula de rescisão’ aplicável no caso de o jogador decidir utilizar a extinção unilateral do mesmo, com efeitos a partir do final da temporada desportiva 2019/20″, destaca. Ou seja, e mais uma vez, a defesa de Messi coloca a cláusula 24 a apontar para o final da época e não para 10 de junho, a data que o clube defende como sendo válida e que o jogador não interpreta dessa forma porque as provas acabaram apenas em agosto devido à pandemia.