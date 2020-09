(em atualização)

São dezenas de polícias com metralhadoras em punho e um perímetro de segurança alargado. desde as primeiras horas da manhã, fazem-se os últimos preparativos para o julgamento do Football Leaks no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, onde esta sexta-feira Rui Pinto e Aníbal Pinto começam a ser julgados.

Os primeiros elementos das forças especiais da PSP começaram a chegar ao Campus de Justiça pouco depois das 7h00. Antes, já tinha sido montado um perímetro de segurança alargado, com grades a separar a porta de entrada do edifício do restante recinto. Dezenas de elementos da Unidade Especial de Polícia encontram-se nas imediações do tribunal com metralhadoras, distribuídos por grupos em vários pontos do Campus da Justiça. Ao que o Observador apurou no local, dentro de momentos deverão chegar cães do Grupo Operacional Cinotécnico da PSP para detetar a eventual presença de engenhos explosivos que possam ter sido colocados no tribunal.

As medidas de segurança prendem-se com o facto de Rui Pinto se encontrar ao abrigo de um programa de proteção de testemunhas que faz com que esteja num lugar secreto e que tenha de ser trazido de lá até ao tribunal protegido por elementos do Corpo de Segurança Pessoal da PSP e sujeito a regras apertadas. Daí que as horas previstas para a sua chegada não foram divulgadas.

O alegado hacker vai responder por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, também é arguido no caso e responde pelo crime de tentativa de extorsão. Isto porque, segundo a investigação, Rui Pinto terá exigido à Doyen um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos relacionados com a sociedade que celebra contratos com clubes de futebol a nível mundial. Aníbal Pinto, então advogado do hacker, terá servido de seu intermediário. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático estava em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, mas numa habitação disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juíza Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que vai julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.