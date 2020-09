Tem havido falta de investimento e de recursos financeiros no interior do país, certo? Errado. Contra o que é tantas vezes dito, João Faria, economista e ex-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, avança: “Fala-se muito do abandono do interior, mas do ponto de vista da aplicação de recursos públicos não houve nenhum abandono do interior. Pode haver um caso ou outro, mas genericamente o apoio medido per capita às regiões do interior foi muito significativo”.

Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista e ex-comentador do programa Som Ambiente da Rádio Observador, interrompe para aplaudir: “É raríssimo alguém que diga isto com esta clareza e que é absolutamente certo. Nós estamos fartos de despejar dinheiro no interior”.

No último debate da série “Portugal. É desta?” discutiu-se sobretudo o território. Pode ouvir esta sexta-feira depois das notícias das 11h00, com repetição depois das 21h00, ou aqui em podcast.

João Faria retoma a sua ideia para a reforçar. “É contracorrente? Mas eu gosto muito de ver os números. Houve uma convergência de bem-estar que não foi acompanhada de convergência da competitividade dos territórios”.

E outra ideia feita que não resistiu foi a da tentativa de inverter o despovoamento. “Não precisamos de mais população no interior, precisamos é de ter mais gestão. No interior vive-se bem, há boa qualidade de vida. O que não há é emprego. E não é a fazer clusters de tecnologia digital no Fundão que vamos resolver o problema da gestão das serras que estão lá à volta”, defende Henrique Pereira dos Santos.

João Faria concorda. “Há umas visões um pouco românticas sobre a gestão do território, mas não se pode esperar uma reocupação dos territórios semelhante à que existia quando as atividades agrícolas eram dominantes e quando esses lugares eram locais centrais de mercado dessas atividades. Estamos a falar de um mundo completamente diferente. Podem ser possíveis algumas ações voluntaristas mas não vamos inverter alguns fenómenos. Temos é que gerir melhor os territórios, nisso estou de acordo”, defende.

E sobre a fixação de pessoas nesses territórios, Pereira dos Santos avança com uma visão alternativa: “A minha ambição é que uma pessoa que nasceu em Vouzela possa ser astronauta em Houston se quiser e que um tipo do Quebec que tenha gostado de Vouzela possa lá ser pastor. A ideia de fixar as pessoas que lá estão tem sido o suporte para políticas nepotistas e é uma ideia que não partilho”.

Sobre o plano de Costa Silva, João Faria afirma que “mais do que um plano isto é um conjunto de ideias genéricas. Não mede custos nem define prioridades.”

Henrique Pereira dos Santos, por seu lado, aponta contradições e uma falha relevante. “O documento tem muitas coisas completamente contraditórias. Primeiro faz a defesa do Estado em relação a críticas que são feitas e depois apresenta como uma das questões centrais a necessidade de termos um Estado de melhor qualidade. E quando discute o papel do Estado em lado nenhum refere o problema central da administração pública que é o facto de as chefias intermédias serem completamente irresponsáveis. Pode acontecer alguma coisa numa pedreira em Borba que ninguém é responsável. Bom, às vezes o contínuo é responsável, mas tirando isso, nas chefias intermédias da administração pública ninguém é responsável. Sobre isto o documento diz zero. O documento é feito de lugares comuns.”

Os debates “Portugal: é desta?”, transmitidos esta semana na Rádio Observador, foram conduzidos por José Manuel Fernandes, publisher do Observador, e Paulo Ferreira, membro do painel das Manhãs 360 da Rádio Observador, apresentador do programa Tempestade Perfeita e nosso comentador de Economia.

