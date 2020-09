Em atualização

“Números? Só tem de jogar com os números em campo, não comecem já a colocar essa pressão ao jogador… Se é uma contratação importante? Todas as contratações são importantes e esta vai ser mais uma. Vai ter muito êxito”. Em passo acelerado da zona de chegadas para a garagem, Rui Costa, administrador da SAD do Benfica que teve de ficar mais um dia do que era suposto em Espanha para resolver algumas divergências de última hora na tentativa de desbloquear (como aconteceu) com sucesso a maior transferência de sempre dos encarnados e da Primeira Liga. Conseguiu. No entanto, o Almería fez algumas exigências quando o jogador já se encontrava a realizar os exames médicos, o que adiou a assinatura de contrato e a apresentação que chegou a estar marcada para as 19h desta quinta-feira. Os clubes voltaram a falar e o negócio ficou fechado de vez: Darwin Núñez é jogador das águias.

Começando já pelas duas últimas questões em causa, o clube da Segunda Liga espanhola considerou que deveria ser o Benfica a pagar o mecanismo de solidariedade, no valor de 1,25 milhões de euros, e quis também salvaguardar que uma eventual antecipação de dívida até agosto de 2021 deixaria os encargos em juros para os encarnados. Foi desta forma que o acordo ficou fechado esta manhã, com a habitual troca de documentos para assinatura a terem esses dois pontos salvaguardados. Contas feitas, o uruguaio irá custar pouco mais de 25 milhões de euros, pagos de forma faseada em cinco tranches anuais de cinco milhões que começam apenas no próximo verão e se prolongam até 2025, tal como a duração do contrato com o internacional sul-americano. Darwin ficará ainda com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, a mais alta de Portugal a par de Everton Cebolinha.

Em paralelo, e ainda no acordo alcançado entre as partes, o Almería reservou 20% da mais valia de uma futura transferência do avançado, que terá na Luz um salário bruto de três milhões de euros (1,5 milhões líquidos) além dos habituais bónus em valores mais pequenos (100 mil euros) mediante o número de jogos oficiais realizados.