Agendada inicialmente para Abril, a estreia do mais recente filme de James Bond, “007: Sem Tempo Para Morrer” ou “No Time to Die” no título original, foi adiada para meados de Novembro, devido à Covid-19. Para abrir o apetite dos espectadores que gostaram dos últimos filmes de 007, a Universal Pictures divulgou um segundo trailer.

Com muita acção, cenas de tiros e pancadaria em que os maus perdem e os bons triunfam – há coisas que nunca mudam… –, James Bond, mais uma vez representado por Daniel Craig, abandona temporariamente a reforma para voltar a defender interesses da Sua Majestade. As tradicionais Bond Girls continuam presentes e, para quem gosta de automóveis, não faltam igualmente motivos de interesse.

Apesar de marcar o regresso do velhinho mas sempre deslumbrante Aston Martin DB5, devidamente equipado com metralhadoras, o filme revela-se a passadeira ideal para o desfile de outras máquinas mais recentes da marca britânica, como o DBS Superleggera e o superdesportivo Valhalla.

Mas enquanto os desportivos da Aston Martin parecem ser tratados com “miminhos”, os veículos da Land Rover são alvo de todos os abusos e maus-tratos, desde um Range Rover Sport que se despenha a um conjunto de novos Defender que saltam e voam pelo mato, a altitudes pouco aconselháveis, pois a aterragem será necessariamente violenta. Tal como o foi para um outro Land Rover Defender, que capota com estrondo enquanto persegue 007. Quer saber mais? Só depois de 12 de Novembro, dia em que o “No Time To Die” está previsto estrear em Londres.