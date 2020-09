O príncipe Harry anunciou que vai visitar o país natal no inverno do próximo ano, mas o motivo não é a família real britânica. O duque de Sussex, que desde novembro de 2019 vive fora do Reino Unido na sequência do “Megxit”, vai assistir à Copa do Mundo de Rugby League, que acontece entre 23 de outubro e 27 de novembro de 2021.

A última vez que Harry e Meghan estiveram em solo britânico foi em março deste ano, quando participaram nos últimos eventos oficiais a mando da monarquia. À data eram muitos os rumores de um possível desentendimento com o irmão, o príncipe William. Segundo a publicação Insider, Harry deixou claro que já teria voltado ao Reino Unido não fosse a pandemia de Covid-19.

???????? After yesterday's amazing 'set of six' with his special guests, today, we see the roles reversed, as The Duke of Sussex is quizzed by Ellery Hanley MBE in 'Extra Time'!

???? #HappyBirthdayRugbyLeague #RFL125 pic.twitter.com/sZleOXtDHW

