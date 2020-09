Uma professora da Universidade George Washington que escreveu extensivamente sobre aquela que seria a sua identidade negra e latina veio agora admitir que mentiu durante toda a sua carreira.

A revelação foi feita através de uma publicação na plataforma Medium, na qual Jessica Krug, de 38 anos, admitiu ter mentido durante vários anos, a colegas e amigos, sobre a sua origem. A professora e ativista, que escreveu extensivamente sobre África e a América Latina, reconheceu que não tinha o direito de reclamar estas identidades, assumindo que fazê-lo foi “o epítome da violência, do roubo e da apropriação”.

“A uma escala crescente durante toda a minha vida adulta evitei a minha experiência, como uma criança judia branca, que vivia no subúrbio de Kansas City, sob várias identidades assumidas dentro de uma negritude que não tinha o direito de reivindicar”, começou por escrever Jessica, citada pelo The Guardian. A professora admitiu que a “apropriação da identidade negra e caribenha” foi errada, antiética, imoral e colonial.

No seu livro “Fugitive Modernities”, publicado antes da confissão, Jessica Krug agradece aos antepassados que lutaram para viver, “aqueles cujos nomes não posso dizer para sua própria segurança, seja no meu bairro, em Angola ou no Brasil.”

Jessica Krug with her brand new book Fugitive Modernities at the Duke booth. Buy a copy for just $20. #AHA19 pic.twitter.com/Mm6tDI2Hj7 — Duke University Press (@DukePress) January 4, 2019

A professora doutorada, que se descreve como uma “sanguessuga da cultura” e uma “cobarde”, recebeu apoio financeiro do Centro Shomburg para uma investigação sobre a cultura da comunidade negra, explica o jornal The Guardian. Na sua publicação, diz que tentou por diversas vezes desfazer as mentiras em redor do seu background, mas nunca teve coragem.