Regresso às aulas sem “ginástica financeira”

Contas e mais contas de matemática. O regresso às aulas representa uma despesa acrescida para as famílias, em especial quando se tem mais do que um filho em idade escolar. Em Portugal, nos últimos anos, os pais, alvos de inquérito para estudos de mercado, afirmaram esperar gastar em média, a partir de 360 euros até um limite perto de 500 euros com o início do ano letivo, um valor que tende a aumentar à medida que os filhos avançam para o ensino secundário. Deixe de lado a “ginástica financeira”. Damos-lhe dicas sobre como poupar e ainda lhe apresentamos o Cartão Unibanco, com algumas funcionalidades muito úteis para as contas nesta época do ano — e melhor: o seu pedido de adesão é 100% digital.

Regresso às aulas nunca antes vivido

Num contexto em que a COVID-19 preocupa pais e professores, as escolas abrem oficialmente entre 15 e 17 de setembro. O mundo está a mudar e a somar às novidades de um regresso às aulas em tempo de pandemia, muitas famílias saíram do confinamento com o orçamento familiar fragilizado. E este ano as despesas escolares podem até ser mais elevadas se Portugal seguir a mesma tendência de outros países europeus. Em França, um estudo da Confederação Sindical de Famílias, publicado no final de agosto, concluiu que a despesa média das famílias com o regresso à escola para o ano letivo de 2020/21 representará em média um aumento de 6,2 por cento, devido à necessidade de adquirir equipamento informático.

Estes números fazem-nos perguntar: será o regresso às aulas financeiramente mais difícil este ano?

Dicas de poupança

Por todos estes motivos, é necessário pensar na melhor estratégia para ultrapassar obstáculos, ao mesmo tempo que fazemos uma melhor gestão das despesas do regresso às aulas. Faça escolhas inteligentes para adequar o seu orçamento sem que nada falte no material escolar dos seus filhos. Damos-lhe umas dicas:

Lista de Compras

Não compre por impulso. Faça uma lista do que é realmente necessário. Envolva os mais novos, criando uma atividade lúdica em que lhes pode ensinar a importância de poupar dinheiro. Se o orçamento este ano é mais limitado do que o habitual, concentre-se em priorizar e comprar faseadamente conforme as necessidades que vão surgindo. Reutilize material escolar

Confirme o que pode ser aproveitado do ano anterior. Se os seus filhos resistirem a esta ideia, tente sensibilizá-los com a importância de reaproveitar materiais e de contribuir para o ambiente e um mundo mais sustentável. Seja criativo e poupe nas pequenas coisas

Os cadernos simples, de capa preta, geralmente são os mais económicos e pode decorá-los de forma personalizada, por exemplo, com alguns autocolantes das personagens de desenhos animados dos seus filhos que ficaram esquecidos nas gavetas. Para que fiquem mais resistentes, opte por forrá-los com papel transparente. Lembre-se também que nem sempre o preço mais económico é o que apresenta mais durabilidade. Por isso, tente equilibrar a equação preço/qualidade.

Compare preços e esteja atento a promoções

Compare também as promoções feitas pelas grandes superfícies comerciais para perceber o que pode ser mais vantajoso, tendo sempre em conta os gastos de deslocação. Pode não valer a pena aproveitar os descontos de um hipermercado que fica mais longe da sua casa, porque, nesse caso, irá também gastar combustível. Poupar no vestuário

Por vezes, as roupas deixam de servir cedo demais e estão praticamente novas. Não as deite fora. Utilize uma prática antiga, mas útil: trocas de roupa com os familiares ou amigos que também têm filhos em idade escolar. As lojas de roupa em segunda mão são, também, uma boa opção. Ou então, que tal dar asas à criatividade e transformar umas calças que estão curtas em calções? Ou um vestido em saia/túnica? Poupar nas deslocações

Se as distâncias forem curtas, opte por ir a pé, não só poupa em combustível como também pode ficar um pouco mais em forma para combater os quilos extra que ganhou no tempo de confinamento. Se precisar do automóvel, procure ter um cartão que lhe dá acesso a pontos e descontos no combustível. Pode também levá-los à escola de bicicleta: os mais pequenos divertem-se e os adultos também. Sempre, claro, com a máxima segurança. Peça fatura

Na declaração de IRS, são consideradas 30% das despesas de educação, até ao limite máximo de 800 euros. O material escolar, como lápis, borrachas ou cadernos, não entra nestas contas. O mesmo em relação a tablets ou computadores. Já os livros podem ser incluídos.Tenha em atenção que se forem comprados num supermercado, deve pedir fatura em separado das restantes compras e solicitar que seja incluído o número de contribuinte do seu filho.

Como flexibilizar o orçamento familiar

Se é verdade que estas estratégias ajudam a poupar, também é verdade que as despesas são reais e não vão desaparecer na sua totalidade. E se puder aprender uma forma de dividir a despesa, para que possa ter mais flexibilidade económica? Com o Cartão Unibanco é possível. Para que possa gerir melhor o seu orçamento familiar, pode optar pelo fracionamento de qualquer compra ou pagamento de serviços, de valor igual ou superior a 300 euros, em três vezes sem juros, desde que os fracionamentos sejam pagos na totalidade.

O cartão Unibanco apresenta ainda outras vantagens a pensar no dia a dia, destacando-se uma APP com todas as funcionalidades que permite monitorizar a conta e realizar operações, e a possibilidade de usufruir de 20 a 50 dias de crédito sem juros. Na prática, isto significa que se o extrato do cartão fechar a dia 9 de cada mês, a compra realizada no dia 10 já vai beneficiar do período total até fecho de novo extrato e também do período de pagamento do extrato, ou seja, essa será uma compra que vai realizar e pagar 50 dias depois. Uma ajuda caso realize uma compra de valor mais elevado, como os livros ou material escolar. Nas restantes situações, caso não pague a totalidade do saldo, aplica-se a TAEG 15,5%.

Ainda não tem o Cartão Unibanco? A sua adesão é fácil e rápida, e se o subscrever agora, ainda tem uma oferta exclusiva: para novas subscrições, há um cashback que permite devolver ao cliente até 200 euros do valor das compras realizadas durante os 12 primeiros meses. Uma ajuda não só para poupar no regresso às aulas, mas também durante todo o ano. A lógica é que recebe sempre de volta parte do valor que gastou nas suas compras.

Um cartão a pensar no dia a dia ↓ Mostrar ↑ Esconder Além da flexibilidade económica que lhe permite ter, o Cartão Unibanco oferece ainda descontos em restaurantes, hotéis, moda e muito mais. Como se tal não fosse suficiente, o pedido de adesão pode ser realizado em qualquer altura e lugar, dado que é 100% Digital. O cartão é ideal para as subscrições de serviços de música, séries e utilização de outras aplicações online. Em tempos de pandemia, o Cartão Unibanco disponibiliza também a Tecnologia Contactless, para pagamentos até 50 euros, para que, no momento de pagar, tenha apenas de aproximar o seu Cartão Unibanco ao terminal, sem que tenha de colocar o código pin, além de também conseguir realizar pagamentos com a APP Unibanco, mesmo quando não tem o cartão consigo

Estes são alguns dos benefícios desenvolvidos para quem procura vantagens no dia a dia, com total controlo sobre o orçamento, quer no regresso às aulas quer nas restantes épocas do ano. Para o ajudar, reforçamos que o Unibanco disponibiliza uma App que lhe permite controlar todos os movimentos do cartão e melhor gerir as despesas, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Estas mudanças podem parecer “uma gota de água no oceano”, mas podem fazer a diferença no orçamento familiar dedicado à educação. Bom regresso às aulas.