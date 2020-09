A Unidade Móvel de Saúde (UMS) de Proença-a-Nova atendeu 219 pessoas, nos meses de julho e agosto, num total de 27 saídas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Proença-a-Nova explica que, pelo quarto ano consecutivo, a UMS viajou, durante os meses de julho e de agosto, pelas praias fluviais, zonas de lazer e piscinas deste concelho do distrito de Castelo Branco.

“O objetivo foi o de sensibilizar os veraneantes para a adoção de um estilo de vida saudável, através da realização de diversos rastreios gratuitos e, este ano, foram entregues também folhetos com informação sobre a Covid-19″, lê-se na nota.

Nesta época balnear, a novidade foi a inclusão da piscina municipal de Proença-a-Nova no roteiro da UMS, que esteve aberta ao público nos meses de julho e agosto. “Durante este período, foram atendidas 219 pessoas, das quais 27 foram atendidas pela primeira vez, num total de 27 saídas, representando uma descida face ao registado no ano passado tendo em conta as restrições de lotação máxima nestes locais”, sustenta. Do total de atendimentos realizados, 58 dizem respeito a pessoas de fora do concelho, das quais nove beneficiaram deste serviço pela primeira vez.

O técnico de diagnóstico e terapêutica da UMS encaminhou ainda, neste período, um utente para as urgências e oito para o médico de família. “Excesso de peso, excesso de gordura corporal e níveis de colesterol elevados foram os principais problemas detetados. As mulheres continuam a ser aquelas que mais procuram este serviço, representando 57% do total dos atendimentos”.

A partir deste mês, a UMS de Proença-a-Nova regressou ao roteiro habitual pelas aldeias do concelho, depois de, em abril, ter substituído o serviço presencial pelo contacto telefónico, através do qual assegurou o acompanhamento dos utentes, devido à pandemia da Covid-19.