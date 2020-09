André Ventura, candidato único, foi este sábado reeleito presidente do Chega com 99,1% dos votos. No seu discurso, assumiu que o grande objetivo do novo mandato será tornar o partido na terceira força política portuguesa e “remeter o Bloco de Esquerda e o PCP para quarto e quinto” lugar. O partido referendou também a pena de morte para crimes muito graves, com 56% dos seus militantes a votar contra.

Os resultados foram anunciados por Luís Filipe Graça, presidente da mesa da convenção do partido. Votaram 40% dos militantes do universo de cerca de 11 mil que estavam habilitados.

Em abril, o deputado único do partido demitiu-se da liderança do partido por, segundo o próprio, estar “farto e cansado” de sentir o seu trabalho boicotado por pessoas dentro do próprio partido.

Quero agradecer a prova de confiança com uma votação tão expressiva como aquela que se verificou. Não é todos os dias que um líder de um partido com assento do parlamento, com um ano de desgaste parlamentar, com várias lutas internas e externas consegue uma percentagem acima de 99% para a reeleição”, disse Ventura após o anúncio dos resultados.

“A partir de hoje começa uma nova fase no Chega. Um partido, um líder e um destino. E esse destino é o Governo de Portugal. Nós hoje começamos a fazer esse caminho”, disse, frisando por diversas vezes que o objetivo é ser a terceira força política do país.

Sobre o referendo à pena de morte mostrou-se satisfeito com o resultado, dizendo que pela sua formação e fé cristã, é contra, defendendo a prisão perpétua. “O Chega foi o primeiro partido a referendar este tema em democracia e mostramos que somos mais democratas do que os outros partidos. O resultado que os militantes hoje decidiram deixa-me a mim particularmente satisfeito também.”

André Ventura foi eleito pela primeira vez presidente do Chega na I Convenção Nacional do partido, em 30 de junho de 2019, no auditório do Instituto Português de Meteorologia e Atmosfera, em Algés, Lisboa.