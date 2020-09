Boavista contrata Adil Rami, o campeão do mundo que coleciona estórias e polémicas

A história foi contada à televisão francesa TF1: “Depois do jantar fiquei a jogar fortnite todo nu, no meu quarto”, revelou o então jogador do Marselha. “Pus os auscultadores, mas dei conta de fortes pancadas nas paredes e de muito barulho nos corredores e fui espreitar — eram os meus colegas a tentar entrar no meu quarto”.

“A brincadeira deles é entrar nos quartos e revirar tudo, mas tiveram azar, porque estava prevenido com um extintor, que tinha tirado do corredor”, disse o jogador francês, que não ficou por aí: “Abri a porta e o Mendy bloqueou-a com o pé, enquanto chamava os restantes jogadores. Saí a correr, fui direito ao extintor e armei-me em ‘caça-fantasmas’”.

“Ficou tudo envolvido num fumo espesso e branco e percebi a dimensão da asneira que tinha feito. Pensei que era desta que ia para casa mais cedo”, reconheceu. “Havia fumo por todo o lado, nos corredores ninguém via nada, aproveitei e vesti umas cuecas. A certa altura apareceu a segurança a mandar retirar toda a gente, diziam que era tóxico. Acabámos todos na rua, com o Deschamps em pijama e a polícia e os bombeiros a dirigirem-se a nós”.

O jogador, sem ter jogado qualquer minuto na competição, acabaria por ser um talismã da seleção francesa, porque antes desse jogo contra a Argentina, Griezmann, supersticioso, mexeu no bigode de Rami. E França ganhou.

A partir daí, o atual avançado do Barcelona iria tocar no bigode de Rami antes de todos os jogos até à vitória final. “O Griezmann tocava no bigode antes dos jogos e até o treinador o fazia só para dar sorte”, disse Rami à TF1. “Já é o bigode mais famoso de França. Vou mantê-lo”.

No entanto, a história mais célebre de Rami nada tem que ver com futebol. Pamela Anderson, a atriz de Bay Watch com que o jogador namorou entre 2017 e 2019, revelou no ano passado o fim da relação no Instagram de forma abrupta, dizendo ter sido “enganada” pelo jogador, a quem chamou de “monstro”. Mais tarde, publicou mensagens que terão sido trocadas com Sidonie Biemont, antiga namorada do futebolista e mãe dos seus dois filhos, em que acusa o jogador de agredi-la.

“Ele era muito cruel para mim. Agarrou-me pelo cabelo e atirou-me contra coisas no verão, em Los Angeles, porque fui a um hotel para uma sessão fotográfica com amigas. Precisei de ir para o hospital (seis meses depois), porque estava cheia de dores”, escreveu Pamela Anderson.