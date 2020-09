É conhecida a boa relação entre o CEO da Tesla, Elon Musk, e o seu colega do Grupo Volkswagen, Herbert Diess. O primeiro reconhece o trabalho e o forte investimento da VW na mobilidade eléctrica, onde é de forma folgada o grupo que mais tem investido, enquanto o segundo elogiou por diversas vezes o trabalho que a Tesla tem desenvolvido na evolução dos veículos eléctricos. Agora, Elon Musk realizou uma breve visita à Alemanha, para ver como estão a evoluir os trabalhos de construção da sua primeira Gigafactory europeia, em Berlim, aproveitando ainda para verificar o estágio de evolução do projecto da Tesla com a CureVac, que visa fabricar de forma inovadora vacinas contra a Covid-19. Mas ainda havia mais uma surpresa.

O Grupo Volkswagen tem sido, nos últimos anos, o maior construtor do mundo, por produzir a maior quantidade de veículos, enquanto a Tesla lidera entre os eléctricos e na valorizações bolsista, transformando-se na marca de automóveis mais valiosa do mercado. Mas nada disto impede os dois CEO de se respeitarem e de reconhecerem os pontos de fortes de cada marca. Apesar de tudo indicar que, muito em breve, vão ser os maiores rivais na Europa, nos EUA e até na China.

Depois de constatar a evolução das obras da Gigafactory Berlim, que a Tesla já anunciou que será a unidade fabril que vai fornecer os Model 3 e Y para o mercado europeu, uma vez que a marca já começou a reduzir os envios para o Velho Continente dos veículos produzidos em Fremont, na Califórnia, Musk aproveitou para anunciar algumas alterações estruturais no Model Y que vai ser produzido para os condutores europeus. Após a Gigafactory alemã, o CEO reuniu-se ainda com os membros do Governo alemão para se certificar que pode continuar a contar com o apoio da equipa de Angela Merkel, tal como prometido, depois do enorme investimento que realizou.

A etapa seguinte desta visita foi a CureVac. O CEO da Tesla está a trabalhar com este laboratório farmacêutico germânico para produzir mais rapidamente as vacinas para a Covid-19. A receita é simples, pois a CureVac desenvolve a vacina e a Tesla Grohmann Automation, que produz os robots para as linhas de montagem da Tesla, fabrica as impressoras de RNA (ácido ribonucleico) que as vão produzir. Curiosamente, esta solução poderá ser adaptada ao tratamento de outras vacinas, a desenvolver com este laboratório ou com outros, com a tecnologia da Tesla.

Findos estes três compromissos, Elon Musk entrou no Gulfstream G650 que o deveria trazer numa longa viagem de regresso à Califórnia mas, para espanto da imprensa que acompanhou o sul-africano, o voo de largas horas demorou apenas uns minutos antes de voltar ao solo. Tudo porque, como conta o jornal de negócios Handelsblatt, o CEO da Tesla foi visitar o seu colega Herbert Diess, o CEO da Volkswagen AG.

Um porta-voz do grupo alemão confirmou a reunião entre ambos, nos arredores de Wolfsburg, onde está localizada a sede e a principal fábrica da VW. De acordo com o Handelsblatt, sabe-se que Diess mostrou a Musk os seus novos eléctricos ID.3 e ID.4, convidando o concorrente para os conduzir, sendo que o ID.4 é um concorrente directo do Model Y e a Tesla se prepara para produzir um Model 3 mais curto (versão hatchback) para concorrer directamente com o ID.3. Não se sabe o que discutiram mas, na actual fase, a Tesla bem que podia apreender com a maior experiência da VW na produção de veículos, enquanto esta tinha tudo a ganhar com a gestão de energia e electrónica da Tesla, que a marca americana está tentada a comercializar.