Um choque de dois automóveis provocou este sábado um morto em Póvoa de Varzim, no Porto, informou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários daquela localidade.

Segundo a mesma fonte, da colisão entre os dois veículos resultaram, além de uma vítima mortal, dois feridos ligeiros.

Fonte da GNR adiantou que a vítima mortal é um homem de 74 anos.

O alerta para o acidente foi dado às 18h54, na localidade de Laundos, tendo estado no local 21 elementos e oito viaturas, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

A via esteve condicionada, mas fonte da GNR disse à Lusa que já se encontra “totalmente circulável”.