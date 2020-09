A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O Clube de Futebol Os Armacenenses anunciou esta sexta-feira que não vai participar no Campeonato de Portugal, referindo que, devido à pandemia de Covid-19 e aos seus impactos, não apresenta as condições para “tão exigente competição”.

Em reunião conjunta dos membros que compõem todos os órgãos sociais do Clube de Futebol Os Armacenenses hoje realizada, foi decidida por unanimidade a não participação da nossa equipa de futebol sénior na próxima edição do Campeonato de Portugal”, refere o clube de Armação de Pera em comunicado publicado no seu sítio oficial, assinado pela direção.

A equipa algarvia acrescenta que devido aos impactos sociais e económicos da pandemia de covid-19 não apresenta as “condições para a participação da equipa sénior naquela tão exigente competição”.

“Trata-se de uma decisão que foi difícil tomar, mas que foi bastante ponderada e analisada pelos órgãos dirigentes do clube, e cujo provável desfecho já havia sido comunicado aos sócios na Assembleia Geral realizada no passado dia 16 de julho de 2020″, acrescenta, lembrando que o objetivo é manter o clube “estável e cumpridor”.

O Armacenenses fez parte do lote de equipas que esteve esta sexta-feira no sorteio do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão, realizado pela Federação Portuguesa de Futebol, ficando integrado na série H. Na primeira jornada da competição estava prevista uma deslocação ao terreno do Olhanense.

A prova tem arranque agendado para 20 de setembro, com oito séries de 12 equipas, e prolonga-se até 3 de abril, com a segunda fase, que decide a promoção à II Liga, a promoção à III Liga, que arranca em 2021, a manutenção e a descida de divisão a arrancar a 18 de abril, com a final no dia 30 de maio.