FC Porto chegou a acordo com o Wolverhampton para a venda do Fábio Silva por 40 milhões de euros, num negócio intermediado por Jorge Mendes. Vai ser o nono português do Wolverhampton treinado por Nuno Espírito Santo depois de Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Diogo Jota e Daniel Podence.

Fábio Silva foi um dos Campeões europeus da Youth League em 2019 promovidos por Sérgio Conceição à equipa principal. O FC Porto pretende fazer um total de 75M com três jovens campeões europeus e depois da venda do Fábio Silva ainda poderão sair Diogo Leite e Tomás Esteves.

Diogo Leite estava muito perto de ficar fechado com o Valencia, mas os problemas financeiros dos espanhóis e a convulsão interna no clube abortaram a operação.

É a quinta maior venda de sempre do FC Porto depois de Hulk, Éder Militão, James Rodríguez e Mangala, igualando a venda de Falcao. Fábio Silva vai também superar os 38 milhões pagos pelo AC Milan por André Silva.