Foi encontrado morto o suspeito de homicídio de Lalim. A informação foi confirmada pela Polícia Judiciária, que em comunicado esclarece que a presumível causa da morte terá sido suicídio, cometido pouco tempo após o crime. O corpo foi encontrado numa zona florestal daquela freguesia de Lamego e vai ser sujeito a autópsia médico-legal.

A 14 de agosto, uma mulher de 56 anos dirigia-se para o seu local de trabalho, a fábrica Fumeiro Porfírios, em Lalim, com uma colega, quando terá sido surpreendida pelo ex-marido. Segundo confirmou ao Observador fonte oficial do Comando Territorial de Viseu da GNR na altura, o homem, de 63 anos, terá disparado, com uma arma de fogo, sete vezes, atingindo mortalmente a ex-mulher e baleando a sua colega na perna, que chegou a ser hospitalizada.

